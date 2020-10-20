名家論壇》單厚之／流感疫苗之亂，是意外還是人禍？

陳時中的說法某種程度是在暗示，衛福部並沒有什麼過失，只是因為民眾熱烈響應政策超乎預期，衛福部只好出手干預，保障全民的安全。陳時中的道歉，也只是因為造成人民的不變、基層的困擾，而不是政策有錯。
但事實真的是這樣嗎？我們看看去年的例子。
去年因為全球流感疫苗延後供貨，所以公費流感施打日期也延後。政府共採購了598萬劑的公費流感疫苗，分成3個階段施打：第一階段是醫事人員、國小、國中、高中職學生等容易群聚感染的族群，從11月15日開始施打；第二階段是65歲以上、6個月以上到國小入學前幼兒，這個族群的抵抗力較弱，從12月8日開始施打。
如果不計醫事人員，依照內政部去年9月的統計資料，1~18歲和65歲以上的國民總計有737萬餘人，等到這些人有意願的公費疫苗都打完了，第三階段才從1月1日起開放剩下的疫苗，給50~64歲這年齡層的529萬人、衛生防疫人員、孕婦、幼兒父母、托育人員等等施打。
根據今年8月內政部的統計資料，1~18歲和65歲以上的人口總數是746萬人，50~64歲的是530萬人。而衛福部今年採購的公費疫苗為603萬劑，比去年多了約5萬劑，但施打方式上卻不分階段，一開始就讓不是防疫重點、行有餘力才免費施打的50~64歲530萬人，去跟更需要、應該施打的746萬老弱一起去搶疫苗。
若僅以年齡層來看，去年每個階段施打的潛在對象大約在300~500萬人左右，而今年不分階段、同時施打的潛在對象卻高達1276萬餘人，累死基層醫療體系、該打的打不到，根本是可以預料的結果。防疫的成功經驗，讓衛福部的高官變得更加的傲慢、專斷，才導致今天的問題。
施打的方向偏了、比例錯了，陳時中不得不出來喊卡，以免施政沒有辦法達到應有的效果。從防疫的角度來看，這樣的作法或許是對的，但從政府施政的角度來看，卻是重大的過失。
公費施打疫苗，某種程度上是政府給有需要國民的補貼或福利。你不能三倍券、老農年金發一半，說政府的錢不夠不發了，這其中有政府誠信的問題、有公平性的問題、有剝奪感的問題。政府當初的承諾雖然不是人人有獎、而是打完為止，但條件沒有達成就提前喊停，就是政府嚴重的失能。也難怪連民進黨公職都不肯替陳時中辯護。
行政院發言人丁怡銘的話說得更有「深意」。在宣布暫緩當天，丁怡銘對媒體表示「…政院提醒衛福部要將分流的原因、資訊等說明清楚…」。丁怡銘只差沒有明講，早在9月24日的行政院院會，蘇貞昌就指示「請衛福部就疫苗調度及配送及早因應…」。
疫苗之亂後，陳時中自嘲「週末唱個歌也被罵」。當原本舉國「順時中」的風向開始轉變，一向淡定、自信的陳時中，開始有了深宮怨婦的味道。很明顯的是，民進黨上下並沒有人在乎陳時中的羽毛跟能量。
站在民進黨的角度，陳時中至少要撐到明年美豬開放進口。但站在陳時中的立場，勢必要撐到疫情結束，才能收割政治果實。只是這樣的目標，恐怕越來越難達成了。
●作者：單厚之／資深媒體人
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