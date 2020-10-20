戰車翻覆殉職戰士林楷強追晉上士　蔡英文親頒褒揚令

陸軍金門防衞指揮部烈嶼守備大隊一輛M41A3戰車，10月8日下午在返途翻覆起火，年僅26歲的陸軍中士林楷強殉職，今天舉行告別式和追晉儀式，陸軍司令陳寶餘首先為故林楷強中士追晉為上士，並追頒「陸光乙種獎章」乙座，表彰烈士為國盡忠的英勇事蹟。
隨後，總統蔡英文也在國防部長嚴德發先生等人陪同下，以三軍統帥身份主持頒贈褒揚令等儀式，並親向林楷強上士之忠烈英靈致祭，以表彰其為國盡忠，全心投入操演的英勇事蹟；儀式結束後，總統蔡英文女士也逐一向遺眷慰問致意。
蔡英文表示，林楷強因公殉職，是國軍、國家的損失，全體國人都感到萬分不捨。她今日代表國人到場追思，向林楷強致上最高敬意，感謝他為國家盡忠、犧牲奉獻。
蔡英文也強調，國家安全，必須要有國軍來守護，所以各位弟兄姊妹，務必把悲傷化為力量，繼續堅守崗位，不僅是為了保衛國家，也是代替楷強守護家人，這也是我們懷念他最好的方法。
蔡英文也向國軍弟兄姊妹保證，將會加速完成新式戰車的採購，並且優先調整適宜戰車到烈嶼地區，成為部隊訓練的最佳後盾。
接著蔡英文感謝林楷強的家屬，感謝他們支持林楷強義無反顧保家衛國。同時蔡英文要求國防部，務必從優撫卹，並給家屬最大協助。最後蔡英文再次向林楷強表達感謝，保護國土，「你是我們的驕傲，我們深深以你為榮。任務結束了，謝謝你。」
致詞結束後，蔡英文也特別率領國防部長嚴德發等官員上前向林楷強的家屬一一致意，家人也三度以鞠躬禮回應總統關心。