英美控俄軍情員網攻　干預法國大選破壞東京奧運

美國司法部今天公布起訴書說，這個單位的6名成員扮演要角，攻擊目標包括2017年法國大選、2018年平昌冬季奧運、烏克蘭電網、喬治亞媒體機構和國會，以及鎖定「禁止化學武器組織」（OPCW）和英國國防科技實驗室（DSTL）對前俄國雙面諜斯克里帕爾（SergeiSkripal）中毒案的調查。斯克里帕爾和女兒2018年在英國遭神經毒劑攻擊。
這些指控涵蓋2015到2019這4年間的惡意網攻行動。
路透社報導，美國即將在11月3日舉行總統大選，美國官員不會透露此時公布上述指控，是否意在警告與外國政府有關的駭客團體。
英國官員表示，俄羅斯軍事情報局駭客也曾對東京奧運主辦單位發動「網路偵察」行動。東京奧運原定今年舉行，但因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒全球而延至明年舉行。
英國官員不願提供具體細節說明最近一波攻擊情況或駭客是否得逞，但表示駭客曾鎖定奧運主辦單位、物流供應商及贊助商。
美國司法部助理部長德梅斯（John Demers）今天在視訊記者會上，也不願討論東京奧運相關駭客活動細節。
法新社報導，德梅斯表示，這份起訴書中有俄羅斯軍事情報局單位Unit 74455成員先前被控企圖影響2016年美國大選，但沒有被控干預今年大選。
英國外交部表示，南韓平昌冬奧開幕式相關網路曾遇攻擊，資安研究人員先前認為與俄羅斯駭客有關，但這起攻擊事件被偽裝成像是中國或北韓駭客的傑作。
俄羅斯5年前爆發禁藥醜聞，之後被禁止參加平昌冬奧，俄羅斯運動員只能以獨立選手身分參賽。世界反禁藥組織（WADA）執行委員會去年12月禁止俄羅斯在未來4年參加大型國際體育賽事，包括東京奧運。
英國外交部今天說：「英國今天首度證實俄羅斯軍事情報局鎖定攻擊2018年大韓民國平昌冬季奧運和帕拉林匹克運動會的範圍。」
根據美國司法部說法，俄羅斯軍事情報局人員涉嫌其他網攻行動，包括2017年勒索軟體NotPetya攻擊世界各地網路事件。
NotPetya勒索軟體攻擊行動最早於2017年6月出現在烏克蘭，隨後蔓延到世界各地，造成港口、工廠和企業辦公室的業務中斷。
數以千計企業電腦遭到感染，專家評估光是美國3家企業就損失近10億美元，受害者包括聯邦快遞（FedEx Corp.）子公司及一家大型藥廠。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1091020