俄亥俄州「誰贏得天下」魔咒　搖擺州仍是勝負風向球

根據民調機構 FiveThirtyEight ，川普 18 日在德州的支持率是 47.1%，領先拜登（ 46.8% ）僅 3個百分點。選舉分析公司 Decision Desk HQ 預測川普有 55.6% 的勝率拿下俄亥俄州，數據模擬結果川普若成功連任，僅有 7% 的機率是沒有拿下俄州的，反過來說，若川普連任 93% 會在俄州獲勝。Decision Desk HQ 預測，川普想連任的話，無法失去喬治亞州、佛羅里達州和俄亥俄州。
然而現在川普連任之路收窄，近期許多民調顯示，拜登在俄州與川普的差距縮小，甚至可能拿下俄州，雖然領先 1 個百分點甚至不到，這對川普來說無疑是個警訊，如果輸掉俄州，也會連帶影響附近的戰場。2016 年的選舉，中西部的「鐵鏽帶」（ Rust Belt ）幾個州對川普的勝利有象徵意義，沒有拿下俄亥俄州，幾乎代表將失去威斯康辛州、密西根州和賓夕法尼亞州。
俄亥俄州 19 至 20 世紀初為美國鋼鐵製造業中心，生產鋼鐵、煤炭及汽車等工業產品，鐵銹帶過去輝煌時期被稱為「鋼鐵帶」，但隨著大環境變遷、貿易全球化，當地製造業逐漸沒落。據統計，2020 年至 10 月 12 全美年收入平均為約 6.6 萬美元，俄州則是 6.2 萬美元。俄州平均年薪範圍在 4 萬 6198 美元至 6 萬 9064 美元，且從薪資分布來看，該州加薪和晉升的機會都不多。2016 年許多俄州人認為，北美自由貿易協議傷害了當地經濟，因此轉而支持「美國優先」、承諾將產業鍊搬回美國、製造更多工作機會的川普。
人口結構上川普似乎保有一些優勢，俄州 80% 以上為白人，非裔族群只佔 12%。但今年新型冠狀病毒（ COVID-19 ），雖然俄州疫情相對和緩，但經濟衝擊導致 4 月減少 89.2 萬個就業機會，逾 77 萬人申請失業補助，4 月失業率高達 17.6%，至 8 月俄州失業率仍為 8.9%，高於全美平均（ 8.4% ）。2019 年通用汽車關閉了俄州廠，私營煤礦企業默里能源（ Murray Energy ）同年 11 月申請破產，川普上台主張的經濟牌因為一場疫情，全部被打回原形， 讓他的支持率難以回升。
據專門追蹤競選廣告的公司 Medium Buying ，在傳出川普的競選團隊面臨破產後一週，團隊近期取消在俄州電視上的廣告，這代表川普陣營可能正在重新配置戰術。截至 10 月 19 日，全美逾 2800 萬人已透過郵寄等方式，提前投票（ 2016 年提前投票只有約 590 萬張），專家預測至 11 月提前投票可能會佔整體 50% 至 70%，川普陣營必須力挽狂瀾。