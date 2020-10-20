疫情後產業回溫卻聘嘸人　7成3企業嘆人才難尋

根據人力銀行今（20）日公布的調查顯示，在後疫情下有7成的企業有徵才計劃，與第二季、相比，高出4個百分點，企業對人才需求已經緩步升溫，但調查也發現近7成3的企業認為人才難找，最普遍的問題包括基層人力難求37.9%、人才素質不佳34.7%以及人才斷層31.3%。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖分析，從調查數據上來看，過往年底都是徵才的淡季，不過今年受到疫情的影響，讓企業的徵才需求遞延，相對於全球疫情險峻，台灣卻有報復性出遊、報復性消費，也反映在產業界對人才的需求強度。

何啟聖表示，在疫情催化下，所有的產業都面臨加速轉型，受惠於5G商轉普及，人才的需求也逐漸浮現，其中影響層面最廣的就是帶動5G轉型的資訊、科技業，整個產業供應鏈從上游的晶圓代工、晶片製造、系統組裝到中游的小型基地台、網路交換器，延伸到下游的物聯網、智慧機械、遠距醫療、無人車、智慧型手機、VR和AR應用等多元產業都有大量的人力需求。





何啟聖進一步分析，從主計處最新公布的受僱人數來看，內需導向明顯的住宿及餐飲業，月增2千人，經常性薪資也增加1.38%，可以看出內需型的服務業受惠於疫情後劇增的報復性消費，徵才需求點火，開缺找人的意願最高。





調查發現，企業最缺乏的人才類型包括有經驗的技師48.0%、研發人才25.4%、藍領技工13.0%以及業務銷售人才11.6%。當人才不足，企業最常以內部人才推薦31.5%、加強教育訓練29.9%、調高薪資福利22.8%等方式求才。

詢問企業在人才策略上遇到的困難，超過4成的企業認為徵才難度最高44.3%、其次才是留才30.2%與任用14.8%，至於在徵才上最常遇到的狀況包括有求職者技能不符29.2%、求職者專業不足21.5%、無人來應徵21.0%以及求職者爽約19.9%。