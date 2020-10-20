中天換照聽證會26日登場 NCC今邀蔡衍明親自出席
中天換照聽證會26日登場 NCC今邀蔡衍明親自出席
記者賴志昶／台北報導
calendar_today2020-10-20 11:40:12
國家通訊傳播委員會NCC將於26日召開中天電視台換照案聽證程序，引起各界關注。NCC今（20）日宣布，為使聽證順利進行、程序完備，增加1名主持人，由蕭委員祈宏擔任；同時，誠摯邀請神旺投資股份有限公司董事長蔡衍明，親自出席參加聽證。
NCC說明，本會尊重本案利害關係人神旺投資股份有限公司選任律師擔任代理人權利，不過聽證涉及諸多例行營運的事實問題，蔡衍明對公司例行營運、經營方針及相關具體細節應有最深入完整的了解，為最適宜參與聽證人選：本次聽證會除為中天新聞台換照審議程序，也是NCC與媒體對媒體監理與提升媒體環境的對話機會，利用公私協力與公眾對話機制拉近民眾參與公共事務的距離；因此，NCC誠摯邀請蔡衍明親自出席聽證，共同協力開展公眾對話。NCC強調，蔡衍明是否親自出席聽證會是其權利並非義務，不影響本次聽證程序效力與當事人程序利益；NCC本於其組織法第10條、行政程序法聽證規定依法召開聽證，也請當事人、利害關係人提前以書面表示意見，聽證程序採全程網路直播，回應社會對本案的重視，歡迎共同關注26日的聽證會。