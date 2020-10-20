第四度院會阻蘇貞昌上台 國民黨團：找不到不杯葛理由
第四度院會阻蘇貞昌上台 國民黨團：找不到不杯葛理由
記者吳承翰、葉政勳/台北報導
calendar_today2020-10-20 11:41:45｜update2020-10-20 12:01:09
立法院今（20）日邀請行政院長蘇貞昌來院進行施政報告、並備質詢，但國民黨團認為民進黨針對瘦肉精美豬進口態度轉變，蘇貞昌應先道歉才能上台，算上今日已是連續三次院會都霸佔議場，國民黨團書記長林奕華表示，一開始黨團只是希望蘇道歉，但隨著美豬配套法案審查，越審查越發現民進黨政府沒做好準備、也不打算做好準備，就開放美豬進口，「國民黨團找不到不繼續杯葛的理由。」
國民黨團一早8點就動員所有立委開黨團大會，會後便進入議場，在質詢台、備詢台擺上人形立牌、美豬模型，持續阻止蘇貞昌上台。而在9月18日，朝野曾通過兩項議決案，其中一案是要求總統蔡英文為了美豬議題道歉、另一案則是來立法院做國情咨文報告，今日上午10點也進行協商，無奈在民進黨團一黨反對下，朝野協商破局。林奕華表示按照食安法流程，針對像瘦肉精美豬進口這麼大的議題，應該先開過風險評估會議，也要開食安會報，但從去年6月以後，蔡政府就沒開過食安會報，「整個政府決策沒有一個透明的過程。」林奕華指出，國民黨團、時代力量黨團、民眾黨團都達成一致共識，希望蔡英文來咨文報告，也可形成憲政慣例，無奈民進黨團反對，最終協商破局。國民黨立委賴士葆表示，過去國民大會的年代，總統都會接受國大代表以5人一組的方式，進行分批的國是建言，在每組國大代表建言完後，總統再一次做回覆，後來這項權力轉移給立法院，無奈立院要總統來報告並非強制性，前總統陳水扁、馬英九都沒有來立院過，「我們承諾，總統來了絕對不鬧事，我們理性討論，但民進黨不敢答應，大概還要回去請示蔡總統，我們請蔡總統以大局為重創造歷史，他沒有損失，我們樂見這樣發展。」