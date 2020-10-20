NBA／冠軍湖人因疫情少打10場 損失金額為全聯盟最多
NBA／冠軍湖人因疫情少打10場 損失金額為全聯盟最多
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-10-20 11:55:20
NBA受到2019 新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，取消了共258場例行賽，根據美國媒體公布的數據表示，聯盟損失6.94億美元，其中拿下總冠軍的洛杉磯湖人損失5270萬美元，為全聯盟所有球隊最多。
《The Athletic》記者Bill Shea報導，NBA全部30支球隊都因疫情停工而遭受財物損失，根據體育商業情報公司Team Marketing Report（簡稱TMR）公布的數據顯示，由於取消258場例行賽，聯盟損失6.94億美元。湖人錯過10場主場比賽的收入，損失約5270萬美元，為全聯盟最多，接著是尼克(4500萬美元)、勇士(4250萬美元)、火箭(3500萬美元)和塞爾提克(3150萬美元)為損失金額最多的前5支球隊。TMR的老闆Chris Hartweg認為，球迷進場所帶來的利潤還是相當重要的，即便NBA每年透過轉播權利金帶來26億美元的收入，還有數10億的廣告收入，但球迷進場利潤占NBA總收入的40%仍相當吃重。