桃園公民團體醞釀罷免 趙正宇：有心人士的政治操作
記者吳承翰/綜合報導
calendar_today2020-10-20 12:00:08｜update2020-10-20 12:18:52
桃園市立委趙正宇日前涉入貪汙案，目前無保請回、回到立法院繼續行使立委職權。今（20）日有桃園市民組成的公民團體「台灣清新3.1連線」到立法院外開記者會，要趙正宇在一個月內自己辭掉立委，否則將發動罷免，「台灣清新3.1連線」也呼籲其他縣市的選民，若他們選區內也有立委收賄，也應該發動罷免，讓不適任立委離開立法院。
「台灣清新3.1連線」羅列出三項罷免趙正宇的理由，第一點是趙已遭檢方依貪汙治罪條例起訴；第二點是他財產不明，未向監察院申報；第三點是他公然仲介土地，成為高房價的幫兇，希望趙正宇能就這三點，在一個月內回應。「台灣清新3.1連線」召集人賴立竹表示，如果趙正宇自己無法做決定，將仰賴公民力量，他們會發起罷免，讓不適任的立委離開國會。他也提到，反立委收賄涉貪標準一致、不分藍綠，會針對趙正宇是因為成員都是桃園人，也希望各地民眾呼應，希望屏東有志青年發來罷免蘇震清，其他苗栗等有志者也歡迎合作，互相支持、配合，一起把台灣的國會政治變得更清廉、更乾淨。
對於指控，趙正宇隨後也發文回應，這是有心人士為自己的選舉作的政治操作，他相信選民的眼睛是雪亮的，不會隨之起舞。趙正宇表示陽明山地目變更案，檢調已經還他清白，認為他沒有涉案，「台灣清新3.1連線」的指控是子虛烏有。趙正宇表示，回歸立法院後他除了積極監督政府預算、質詢施政報告外，持續勤跑基層、傾聽民意，關心桃園在地建設。對於某些人以公民團體名義，以不實指控發起之烏龍活動，他表示遺憾，更希望他們能多接觸地方、多傾聽在地的聲音，才是真正關心桃園的正途。