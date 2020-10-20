桃園公民團體醞釀罷免　趙正宇：有心人士的政治操作

「台灣清新3.1連線」召集人賴立竹表示，如果趙正宇自己無法做決定，將仰賴公民力量，他們會發起罷免，讓不適任的立委離開國會。他也提到，反立委收賄涉貪標準一致、不分藍綠，會針對趙正宇是因為成員都是桃園人，也希望各地民眾呼應，希望屏東有志青年發來罷免蘇震清，其他苗栗等有志者也歡迎合作，互相支持、配合，一起把台灣的國會政治變得更清廉、更乾淨。

「台灣清新3.1連線」的指控是子虛烏有。