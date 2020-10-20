MLB／大聯盟最佳守護神是誰？美聯、國聯入圍名單揭曉
MLB／大聯盟最佳守護神是誰？美聯、國聯入圍名單揭曉
記者吳政紘/綜合報導
calendar_today2020-10-20 12:07:01
大聯盟官網今天宣布美聯、國聯守護神入圍名單，美聯由白襪隊Alex Colomé、印地安人隊Brad Hand，還有運動家隊Liam Hendriks三位入選。國聯則是小熊隊Jeremy Jeffress、教士隊Trevor Rosenthal、釀酒人隊Devin Williams 。
有趣的是，這次不管國聯、美聯入圍人選都沒有拿過救援王獎項，因此兩聯盟都會有新的「年度守護神」。Alex Colomé單季有12次救援成功，防禦率0.81，而他21次登板，有18次無失分。Brad Hand拿下16次後援成功，是大聯盟最多，2勝1敗，防禦率2.35。重點是，他在季賽從未BS（救援失敗）。
Hendriks14次救援成功，他的WHIP為0.671，是美聯最低，還有1.78防禦率，也是相當出色。
國聯部分，Jeffress是小熊隊最後防線，他接替Craig Kimbrel位置，防禦率1.54，還有8次救援成功，
Rosenthal 在今年出色表現，跟去年13.50防禦率相比差很多，運用他的100英哩火球，加上他的控球大躍進，也順利拿下11次救援成功。
Devin Williams也有機會角逐後援獎項，他不管在三振（53次）、還有防禦率0.33，都是大聯盟最佳成績，拿下4勝1敗。