MLB／大聯盟最佳守護神是誰？美聯、國聯入圍名單揭曉

Hendriks14次救援成功，他的WHIP為0.671，是美聯最低，還有1.78防禦率，也是相當出色。

Jeffress是小熊隊最後防線，他接替Craig Kimbrel位置，防禦率1.54，還有8次救援成功，

Rosenthal 在今年出色表現，跟去年13.50防禦率相比差很多，運用他的100英哩火球，加上他的控球大躍進，也順利拿下11次救援成功。