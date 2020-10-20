習想終結台灣問題 外媒：應慎防「11或12月驚奇」
習想終結台灣問題 外媒：應慎防「11或12月驚奇」
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-10-20 12:19:02
美國將在下月 3 日舉行總統大選，現任總統川普與民主黨候選人拜登呈現緊張拉鋸，國內外關注的多聚焦於新冠肺炎、對中關係、經濟復甦等議題。不過有外媒評論員認為，有鑑於中國近日動作頻頻，雖然攻台並非易事，但仍要提防中國趁美方國內政局混亂、國力減弱時對台灣採取行動。
英國《金融時報》首席外事專欄作家拉赫曼（ GIDEON RACHMAN ） 19 日撰文，指出在因應新冠疫情一事上，中國比美國做得更好，並對美國國力形成打擊，北京也知道若美國不出手捍衛台灣，則亞太地區的盟友可能會對美國的保護失去信心，而中國在亞太地區稱霸的可能也相當令北京著迷，特別中國國家主席習近平先前曾表明，統一台灣是中華民族「偉大復興」的重要一環，即使要冒軍事風險，也不惜一戰以解決「台灣問題」，不會讓此議題再「世代相傳」。拉赫曼並指出，習近平可能把統一台灣視為進入「萬神殿」的手段，讓自己與毛澤東同有一席之地。眼下美國大選正進行得如火如荼，後續政權交替也可能製造真空期，若中國趁機對台進行軍事行動，那麼屆時「 11 月驚奇」、「 12 月驚奇」將會是國際紛擾的原因之一。
不過，拉赫曼也警告道，就算美方不干預，北京全面攻台也面臨極大風險，要成功渡過台灣海峽、登陸，勢必會釀成大量傷亡，最壞結果就是中國可能需要花費多達 100 萬的兵力，才有可能拿下台灣，但目前還沒有這麼多兵力集結的跡象。拉赫曼分析，中方比較可能發動一連串小規模軍事、經濟、心理戰、禁運和越界騷擾等，來消磨台灣的士氣和自主權，同時華府的反應依然是關鍵：「歷史上國與國之間的大戰爆發，常常都是出自對彼此反應的判斷不正確」，美國固然身處政治和疾病帶來的亂局，但大抵而言，維持台灣現狀、保護美國在亞太的地位、支持民主盟友，仍是民主及共和兩黨的共識。