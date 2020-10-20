斐濟事件外館低調有苦衷？綠委：外交官擔心模糊國慶焦點
斐濟事件外館低調有苦衷？綠委：外交官擔心模糊國慶焦點
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-10-20 13:14:43
我國駐斐濟代表處8日在當地「大太平洋酒店」（Grand Pacific Hotel）舉辦慶祝國慶酒會，傳出中國大陸外交官闖入會場強行拍照蒐證，更與我方外館人員發生推擠，造成我方外館一名人員受傷送醫。外界質疑為何拖了10天才由外媒報導出來，外交部第一時間為何不對外說明？對此，民進黨立委認為外館人員有說不出的苦衷。
媒體詢問外交部壓了11天才打算提告，會不會覺得太軟趴趴？民進黨立委何志偉呼籲外交部要硬起來，他表示，這背後還有一個辛酸的小故事，外交人員原本要自己吞下去，因為衝突發生時已經接近中華民國國慶，怕新聞會模糊焦點，所以打算吞下去。何志偉說，「吞久了真的會噎到，但是這次噎到是中國」，中國這樣的壞鄰居該去看心理醫師，不要動不動就動手打人、大小聲，呼籲中國不要跟暴力劃上等號。國民黨團總召林為洲也譴責中國外交官的暴力行為，針對中國外交部指稱「台灣沒有外交人員？」林為洲表示，我們雖然跟斐濟沒有邦交，但是設有代表處，我們遵循的「一中原則」是中華民國，如果對岸完全不承認中華民國存在，說中華民國沒有外交人員，那乾脆兩岸斷絕往來好了，兩岸不交流就變敵國，我們會尋求更多外援支持台灣。
林為洲認為，外交部看起來真的有難言之隱，畢竟人在屋簷下，代表處因為沒有邦交要息事寧人，報導也指出有面臨壓力，不過國慶是國家慶典，這不是面子問題，更是尊嚴問題，呼籲外交部不要太軟弱，要求國防委員會召委安排外交部長來做專案報告。
民眾黨團副總召張其祿嚴厲譴責中國用文攻武嚇、用戰狼外交的方式，對我國外館的暴行；中國做這些事情，不會增進兩岸情感，也不會讓兩岸得到和平，對於中國一直以來戰狼外交的騷擾行為，給予最嚴厲的譴責；外館人員因我國外交事務受到傷害，我們也給予慰問。張其祿也質疑外交部，指此事件發生於8日，但直到昨（19）日經外面媒體報導才被揭露，為何拖延這麼久才被動告知？外館在處理相關事務上，它們的標準作業流程（SOP）為何？過程中維護外館人員的安全作為是什麼？未來會否面臨更多這種情勢，到底外交部有多少因應準備？希望外交部能來立院做專案報告。