「蔡英文赴立院國情報告」協商破局　國民黨籲蔡創造歷史

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「蔡英文赴立院國情報告」協商破局　國民黨籲蔡創造歷史

新頭殼newtalk

calendar_today2020-10-22 09:45:53

▲ （圖／新頭殼）
▲國民黨、民眾黨、時代力量在協商中皆支持邀請蔡英文到國會國情報告。 （圖／新頭殼）
國民黨團日前提出公決案，要求總統蔡英文針對閃電開放瘦肉精美豬道歉、赴立法院進行國情報告，立法院經濟委員會今天（20日）進行朝野協商，雖獲得國民黨、民眾黨、時代力量黨團一致同意，但在民進黨團不同意下，協商破局。
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國民黨提議，「請蔡英文總統須針對8月28日以無預警、閃電式開放瘦肉精美豬及30月齡美牛進口台灣一事，至立法院進行國情報告，向國人說明清楚並再次重申如何保障國人的食安問題」，以及「要求行政院公開對美談判開放含有萊克多巴胺豬肉進口台灣的過程，後續台美雙邊貿易會談應秉持公開透明原則，每月向立法院提交書面報告；另請蔡總統針對黑箱開放含瘦肉精美豬進口向國人道歉」2案。
立法院經濟委員會上午就2案進行朝野協商，國民黨、民眾黨、時代力量在協商中皆支持邀請蔡英文到國會國情報告，向國人充分說明萊豬進口等議題，但民進黨團認為，邀請總統國情報告是在修憲前提下建立權責相符的制度，應與美豬美牛切開處理，提案最後在民進黨團不同意下，協商破局。

國民黨團事後發新聞稿指出，今天協商時，國民黨團公開承諾，若蔡總統願意赴立法院進行國情報告，國民黨團不會進行議事杯葛，只要總統願意來國會報告，國民黨團也同意總統不必道歉，此修正提議，所有在野黨團一致同意，但非常遺憾的，民進黨團表示針對總統赴國會國情報告乙案，必須交付修憲委員會討論有具體結論再說，民進黨團又一次以拖待變，迴避國會監督，迴避面對民意，全民都看在眼裡。

國民黨團說，此次開放萊豬進口如此重大的食安民生議題，沒有事先與人民溝通、與產業溝通、與國會溝通，面對有高達7成以上民眾對「萊豬入台」有高度的恐懼及疑慮下，中央政府及蔡總統有義務及責任向全民報告，此重大政策的決策過程及未來政府的因應作為，並針對現今詭譎多變的國際情勢及兩岸關係，政府是否已經有因應對策及方案，這是對蔡總統嚴峻的考驗，更是歷史的機遇。

國民黨團向蔡總統呼籲，「勇敢一次吧！勇敢面對國會！勇敢面對人民！為中華民國創造民主新頁，這個歷史機遇正在您手中！」
國民黨立委第四度佔領立法院議場，國民黨團表示，若蔡總統願意赴立法院進行國情報告，國民黨團不會進行議事杯葛。 圖：張良一/攝
國民黨立委第四度佔領立法院議場，國民黨團表示，若蔡總統願意赴立法院進行國情報告，國民黨團不會進行議事杯葛。 圖：張良一/攝
 
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