「蔡英文赴立院國情報告」協商破局　國民黨籲蔡創造歷史

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立法院經濟委員會上午就2案進行朝野協商，國民黨、民眾黨、時代力量在協商中皆支持邀請蔡英文到國會國情報告，向國人充分說明萊豬進口等議題，但民進黨團認為，邀請總統國情報告是在修憲前提下建立權責相符的制度，應與美豬美牛切開處理，提案最後在民進黨團不同意下，協商破局。
國民黨團事後發新聞稿指出，今天協商時，國民黨團公開承諾，若蔡總統願意赴立法院進行國情報告，國民黨團不會進行議事杯葛，只要總統願意來國會報告，國民黨團也同意總統不必道歉，此修正提議，所有在野黨團一致同意，但非常遺憾的，民進黨團表示針對總統赴國會國情報告乙案，必須交付修憲委員會討論有具體結論再說，民進黨團又一次以拖待變，迴避國會監督，迴避面對民意，全民都看在眼裡。
國民黨團說，此次開放萊豬進口如此重大的食安民生議題，沒有事先與人民溝通、與產業溝通、與國會溝通，面對有高達7成以上民眾對「萊豬入台」有高度的恐懼及疑慮下，中央政府及蔡總統有義務及責任向全民報告，此重大政策的決策過程及未來政府的因應作為，並針對現今詭譎多變的國際情勢及兩岸關係，政府是否已經有因應對策及方案，這是對蔡總統嚴峻的考驗，更是歷史的機遇。
國民黨團向蔡總統呼籲，「勇敢一次吧！勇敢面對國會！勇敢面對人民！為中華民國創造民主新頁，這個歷史機遇正在您手中！」