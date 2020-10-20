中國扯台灣沒外交人員 林為洲：「兩岸斷絕啦！」
新頭殼newtalk
calendar_today2020-10-20 13:49:50
台灣駐斐濟代表處本月8日於當地旅館舉行國慶酒會，卻遭中國大使館2名人員闖入，並發生肢體衝突，更打傷台灣一位代表團成員腦震盪送醫。此外，中國外交部發言人趙立堅昨還扯台灣在斐濟沒有「外交官」。國民黨立法院黨團總召林為洲今（20日）直言，若對岸完全不承認中華民國的存在，還說中華民國沒外交人員，「那對不起，兩岸斷絕啦！就好了嘛，這還有什麼好講的」，若連這都不承認，兩岸也不用交流了，「大家就變成敵國嘛」。
林為洲上午於立法院議場外受訪，對於中國駐斐濟外交人員硬闖我駐斐濟代表處舉行的國慶活動場，更動手打人。林為洲強調，第一個要譴責中共，在我們國慶酒會的場地，你來不禮貌，不管怎樣，發生衝突、你先動手就是不對，「怎麼可能在我租的場地辦國慶酒會自己鬧場？怎麼可能？」這是國家的面子，一定盡量歡欣鼓舞、喜氣洋洋，中國來鬧事，對此嚴厲譴責。林為洲也提到，中國還稱台灣沒有外交人員，我們雖然跟斐濟沒邦交，但有代表處，「一中原則」講的是中華民國，若對岸完全不承認中華民國存在，還說中華民國沒外交人員，「那對不起，兩岸斷絕啦！就好了嘛，這還有什麼好講的」，若連這都不承認，兩岸也不用交流了，「大家就變成敵國嘛」，會尋求外援來支持台灣。
林為洲表示，兩岸要和諧或維持穩定，是要大家彼此，台灣方這邊要求中方一定要要求「一中」有中華民國的訴求跟主張。至於外交部，林為洲說，可以看出有「難言之隱」，畢竟人在屋簷下，我們代表處但沒邦交，但不管如何，國慶酒會被鬧場且還有人受傷，這牽涉國家最重要的慶典，這麼大的事情，不只是面子問題，而是尊嚴問題，「我覺得外交部太軟弱」，雖然知道有一些壓力，但還是可以透過各種方式。林為洲指出，此事是外媒先報導，有必要檢討，國民黨團將要求外交及國防委員會的召委，排定外交部長吳釗燮進行專案報告。