流感疫苗亂象引發民怨 國民黨：蘇貞昌僅道歉就想了事？
流感疫苗亂象引發民怨 國民黨：蘇貞昌僅道歉就想了事？
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-10-20 12:48:09
適逢流感旺季，10月初起政府也開放流感疫苗施打，由於有別於過去，今年因應新冠肺炎疫情高漲，政府並未依照過去慣例「分批施打」，且公費疫苗準備不足，導致排隊打疫苗的民眾大排長龍，甚至讓政府不得不宣布暫停部分民眾的疫苗施打。對此國民黨文傳會今天（20日）上午召開記者會，批評政府錯誤決策引發的龐大民怨，絕非行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中道歉即可了事，行政院應儘速提出治本的作法，讓地方得以遵循並安定民心。
國民黨今天上午由由文傳會主委王育敏、副主委黃子哲、新北市議員陳偉杰共同召開記者會，質疑今年的流感疫苗之亂，衛福部難辭其咎。王育敏也羅列三大點，彙整今年流感疫苗亂象原因。第一是由於疫苗數量不足，引發民眾恐慌，進而爭相排隊施打。「今年流感疫苗數量比照往年，約六百萬劑加自費，但開打迄今各地出現『公費的沒到貨、自費的已打完』情況。」王育敏說，「包括台大醫院也公告暫停公費疫苗接種，民眾普遍憂心在新冠肺炎疫情未歇的此時，又缺乏流感疫苗保護，引發民眾恐慌」。此外，王育敏表示今年疫苗施打的模式，並未依照往年「分批施打」，才會再度出現排段人潮。王育敏強調，一次開放九大族群施打，導致各地出現民眾搶打情況，但分配醫療院所的疫苗數量又不夠，許多醫療院所無法接受預約，造成民眾大排長龍，甚至因當日數量用罄，還可能排數次都打不到，民怨高漲。
而最後一點，則是政府政策反覆。「衛福部宣導要大家多施打疫苗，之後卻因數量不足臨時設限，暫緩50到64歲的國人施打，卻反而讓國人心理上更為擔憂而搶打。」王育敏說，「也造成第一線基層公務員、村里長面對民眾壓力而難以任事，因此強烈反彈，民眾更是苦不堪言」。國民黨質疑，衛福部先前未能針對疫情增加採購量，顯然錯估形勢，說的各種理由，都遭打臉為「倒果為因」，找藉口合理化當初未加購疫苗的錯誤決策；此外，在疫苗數量未增加的前提下，政府竟然未能比照去年分批接種的分流方式，自然引發龐大民怨。對於這些可預先防範的錯誤，蔡政府的自我檢討，目前就是蘇貞昌、陳時中道歉，難道沒人應該負行政責任？