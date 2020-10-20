NBA／勇士不輕易使用交易特例 美媒：除非有特別機會
NBA／勇士不輕易使用交易特例 美媒：除非有特別機會
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-10-20 13:01:31
由於2019 新型冠狀病毒（COVID-19）疫情關係，NBA自由市場延後開啟，根據美國媒體分析，下季力拼東山再起的金州勇士將不會輕易使用1720萬的交易特例，只會被用於「特別機會」上。
勇士今年交易老將Andre Iguodala得來的1720萬交易特例，近日《The Athletic》記者Anthony Slater在推特上爆料，消息人士越來越肯定，若勇士使用這筆交易特例，這必須是一個特殊的機會。《NBC Sports》記者Dan Feldman分析，受到戰績墊底和疫情影響，勇士本季收入不如以往，假設奢侈稅標準不變，目前勇士奢侈稅已達6900萬美元，若還要全額使用這一交易特例，奢侈稅會提升到7600萬美元，達到1.45億。
以此類推，只要勇士搭上交易特例、花更多錢簽下新球員，必須要付更多奢侈稅，因此Feldman認為勇士不會輕易使用這一交易特例。Slater也指出，消息人士透露，勇士目前會用交易特例操作的球員僅有，尼克Reggie Bullock和Wayne Ellington，馬刺的 Rudy Gay，還有太陽的 Kelly Oubre。