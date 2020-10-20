《黑喵》連俞涵慘遇車禍滿臉血　凶手現身老公淚崩

《黑喵知情》是以「寵物溝通師」為背景，透過寵物視角的解讀，探討人性與家庭關係的療癒系戲劇，近日播出第12集，其中王家梁飾演的前法國傭兵「羅育棋」在團體心理治療過程中，坦承收錢設計「假車禍」，害佩珊（連俞涵飾）車禍吐血慘死，幕後買兇黑手也逐漸浮出，引起網友熱烈討論。

▲王家梁在劇中坦承自己是害死連俞涵的凶手。（圖 / LINE TV提供）

× ▲王家梁在劇中坦承自己是害死連俞涵的凶手。（圖 / LINE TV提供）

劇中羅育棋（王家梁飾）娓娓道出因創傷後壓力症候群（PTSD），被兵團告知不適合再出任務，回台灣後開始接殺人買賣，1個多月前收到指令，要設計意外車禍，讓一名女性獸醫助理死亡。原本殺人不眨眼的他，因為車上的柴犬「奈奈」有了變化，產生殺人的愧疚感，之後羅鈞（施名帥飾）帶著奈奈找上羅育棋，他哽咽說，有很多地方想跟佩珊一起去，哭喊：「奈奈每天都跟我說，牠是不是又要被丟掉了，我根本不知道怎麼跟牠說，我根本就不想帶牠來，我根本就不想要再看到你，可是我知道被留下來的人有多痛苦！」看了讓人鼻酸，網友直呼「太令人難過了」、「看到落淚」。

▲連俞涵車禍吐血慘死。（圖 / LINE TV提供）

× ▲連俞涵車禍吐血慘死。（圖 / LINE TV提供）

與連俞涵飾演夫妻的施名帥透露，他在現場依照編劇的架構，寫下他認為羅鈞想對羅育棋說的話，也跟導演討論演出方式，「這些話同時想對佩珊說，想對自己說，佩珊死後這麼長的時間，沒有人可以傾吐，居然只能對造成他痛苦的人說，羅鈞根本沒有想在他面前掉淚，只是有太多累積跟壓抑的情緒，忍不住哭了。」他與王家梁、奈奈2人1狗共演，主要的鏡頭基本上一次OK，「大家都想拍得更好，所以大概哭了3、4次左右。」