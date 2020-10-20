輕軌二階最快三周後復工　林欽榮提9項調整、2項配套

副市長林欽榮表示，9項路型優化調整措施包括：
一、馬卡道路彎進美術館路段部分，兼顧地方聲音，市府修改加大彎度的曲率半徑（由30公尺調整到50公尺），且輕軌路線北移至美術館園區內。美術館路幅（20公尺）毫無減損，沿線人行空間加大，同時也在美術館路北側另增加4公尺寬的人行步道空間。
二、車站設置以路口設站為原則，並從原本的中央島式月台，重新調整修正拆分為上、下行線的中央側式月台，減少輕軌站體對車道路幅的影響。
三、中華路以東至裕誠路間之路段（路寬僅20公尺，已該段長度約143公尺）檢討調整為單軌雙向通行。
四、坐落輕軌C24站與捷運紅線R13站交界處的富邦開發案，已協調要求開發商必須額外增加汽車格、機車格，基地臨大順路及龍文街必須退縮建築，以供新增留設車道使用。
五、在現有中央分隔島的路形下，原本的路權寬度10.8公尺，瘦身至車站段為9.6公尺及路線段僅9.0公尺，增加大順路一丶二丶三段的車道寬度。
六、龍德新路成為大順路的平行替代道路，拓寬（從博愛路到民族路間，將預計由雙向4線道提升為雙向5線道）及延伸勢在必行，並可收納義享天地、好市多賣場的車流。
七、美術館及大順路沿線取消約345個路邊車格，可由目前沿線半徑200公尺內停車場補足，同時針對停車供給吃緊路段，將透過協調沿線學校釋出獨立停車空間，未來約可再釋出102格停車位，林欽榮也說已在沿線找好了近一千七百個停車位。
八、大順路現有雨豆樹共計206棵，就地予以保留。
九、VISSIM模擬作業模擬爭議路段沿線合計41個號誌化路口，初步模擬結果在配合大路口轉向管制及號誌時制調控配合下是正向的，顯示輕軌上路後道路服務水準並未變差。
林欽榮強調，輕軌二階所涉爭議，經由專案團隊全面性展開檢討，各層面議題均在掌握之中，此外，交通管理層面也有必要導入5G+AIoT技術，提供輕軌的行車操作以及用路駕駛人更聰明的用路指引。
配套部分，市府專案小組已要求輕軌統包商中鋼統包設計團隊，配合檢討作業，同步完成設計調整；而這些最新檢討內容配合修訂簽報公文擬函報交通部，已先跟王國材次長照會，懇請交通部支持高雄輕軌，至於輕軌修正計畫涉及環境影響差異分析部分，捷運局擬將採對照表方式提送環保署審查，同步溝通及爭取支持。