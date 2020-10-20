近30年「紅州」有望轉藍？喬治亞州變化快速成「戰場州」

總統候選人在喬治亞州展開拉鋸戰，州參議員席位的選戰也打得如火如荼，今年喬治亞州是全美唯一個 2 個席次都被競爭的州。共和黨參議員珀杜（ David Perdue ）任期已到，今年競選連任；而另一名共和黨參議員艾薩克森（ Johnny Isakson ）因健康問題提早退休，因此州長肯普（ Brian Kemp，共和黨）任命萊夫勒（ Kelly Loeffler ）暫時代職，今年必須透過選舉選出做滿艾薩克森任期的人選。
爭取連任的珀杜（ David Perdue ）和萊夫勒（ Kelly Loeffler ）兩人和川普的關係緊密，和共和黨州長一起力挺川普的防疫政策，但在疫情期間，2 人都被指控參與股市內部交易，目前共和黨在參議院比民主黨多 6 席，民主黨希望趁勝追擊拿下這喬治亞州的參議員席次，奪回掌控權。
康乃狄克州昆尼皮亞克大學（ Quinnipiac University ）10 月中旬的民調，拜登在喬治亞州的支持率是 51%，川普為 44%，未決定的人有 4%；州參議員選舉，共和黨珀杜的支持率為 45%，民主黨奧索夫（ Jon Ossof ）為 51%；另一個席次，目前代職的萊夫勒支持度僅 20%，共和黨第二位參選人柯林斯（ Doug Collins ）22%，民主黨參選人諾沃克（ Raphael Warnock ）為 41%。
喬治亞州自從柯林頓（1992 年）一直是共和黨的地盤。但近年選民結構出現改變，人口變化讓這個曾經是「堅定的紅色州」開始搖擺。美國人口普查局 2019 年統計，喬治亞州人口約 1061 萬，白人佔 52.4%，非裔族群佔 32.4%。
川普的支持者主要分布在農村、小鎮，然而喬治亞州大成亞特蘭大是增長速度全美第 4 快的大都會區，近期因為移民湧入，今年州內新增的註冊選民逾 70 萬，民主黨希望城市地區的新選民，能夠成為新的票源。
《紐約時報》形容，喬治亞州正在轉折點上，民主黨有望勝選，而川普可能嚐到敗仗，甚至連累參議員選舉，共和黨將在 1992 年以來首次失去喬治亞州。白人註冊選民在州內不到整體的 6 成，移民至亞特蘭大地區的人口呈增加約 75 萬人，2019 年登記的新選民中絕大多數是非白人或是 30 歲以下的選民。
但種族不是造成轉變的唯一理由，人口普查局指出，喬治亞州選民有「年輕化」的趨勢，符合投票資格的人口中有 50% 年齡低於 45 歲，比全國平均要來的多，在種族議題上，這些年輕人更偏好自由主義，喬治亞／亞特蘭大大學民意調查顯示， 30 歲以下的選民有 64% 支持拜登，年輕選票可能進一步動搖長期以來的選舉推演。
今年提前投票，喬治亞州多個投票所出現大排長龍的問題，而因為 2012 年關閉的 214 個投票佔中，許多位在非裔族群較多的社區，導致排隊等候投票的人往往集中在少數族裔選區。民意調查上，兩黨看起來勢均力敵，但共和黨在喬治亞州的選舉操作可能讓它贏在起跑點上，不過蒙茅斯大學（ Monmouth University ）民意調查主管，認為許多人可能因為不耐等待放棄提前投票，目前仍無法確定結果。