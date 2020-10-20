美國大選詭譎 朱立倫提醒蔡英文：選邊站台灣會非常危險
美國大選詭譎 朱立倫提醒蔡英文：選邊站台灣會非常危險
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-10-20 14:07:17
國民黨前主席朱立倫，今天（20日）在辦公室舉辦「美國戴維森學院──任雪麗教授（Prof. Shelley Rigger）青年討論會：美中台關係暨美國總統大選」視訊會議。而朱立倫在接受媒體訪問時，表示美方學者建議台灣在美國大選中不要選邊站，否則選後若是另一方當選，台灣的局勢會相當危險。
朱立倫表示，由於美國選戰接下來將邁入關鍵深水區，美國學者希望在接下來的美國大選當中，台灣不要選邊站。「台灣應該採取兩黨平衡的方式，否則是對台灣是非常不利的。」朱立倫說，「蔡總統也知道，台灣選邊站在接下來的選舉當中是非常危險的。」朱立倫表示，蔡政府在美豬操作上已經非常明顯，等於是台灣主動在美國大選當中扮演一定的角色，但現在美中對抗議題上台灣應該保持自己的立場，一切以台灣優先、兩岸和平為最重要的立場。朱立倫表示，蔡政府選邊站最明顯的例子，就是在美國大選期間開放美豬進口，綠營支持者在很多立場上都很強力的支持現任的政府。朱立倫強調，當然要很感謝美國總統川普對台灣的支持，但是畢竟台灣對於拜登以及民主黨也要保持一個密切的關係，強力的選邊站對台灣關係和台美關係不一定是有利的。朱立倫也說，蔡政府還是要從民意的角度來出發，也許從行政部門的角度因碰到一些談判和壓力而鬆綁，但今天不是國民黨反對瘦肉精，是民眾反對瘦肉精，這個立場是不變的；同樣的蔡政府也要思考一件事，這樣開放換到什麼，從第一天他就說了，如果沒有換到什麼民眾更無法接受。