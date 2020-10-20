流感疫苗不夠分配惹民怨！沈富雄：陳時中已從神壇走下來

自新冠肺炎（COVID-19）爆發以來，衛福部長陳時中就表現突出、積極防疫，更成為下屆熱門的台北市長人選。對此，前民進黨立委沈富雄在臉書表示，大家搶打流感疫苗，陳時中誇大打疫苗的效果卻忘了訂優先次序，而疫苗明顯不夠分配，引發民怨，他不禁直言「陳時中顯然已從神壇走下來」。

沈富雄發文指出，陳時中防疫很神勇，原因無他：1.武漢疫情爆發後，兩岸立即斷絕往來，國境攔截奏效。2.全民戴口罩，幾無一人反對。「說穿了，背後的真正原因是人民怕死。」

▲衛福部長陳時中。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.10.15）

沈富雄接著表示，現在，陳時中向國人道歉，顯然已從神壇走下來，原因無他：1.大家搶打流感疫苗，陳時中誇大打疫苗的效果卻忘了訂優先次序。2.疫苗明顯不夠分配，引發民怨。「有必要這麼生氣嗎？都已經戴口罩習慣了，風險其實不高。背後真正的原因也是人民怕死。」





沈富雄更直說，「比起歐洲人的桀驁不馴，比起南美人的吊兒郎當，台灣人的怕死全球南波萬（NO.1），希望有朝一日上戰場，千萬別這樣。誠然，古有明訓，鴻毛與泰山之別，希望新課綱仍然有教。民不畏死，奈何以死懼之，民皆畏死，陳時中神壇如此快速走一回，也就不足為奇了。」（編輯：許苡晴）