廣編／搶千億茶飲商機　後疫情時代七盞茶推共好加盟

根據經濟部統計，全台連鎖加盟已近3千個品牌，其中手搖飲料店數量高達2.2萬間，是4大超商總數量的2倍之多，銷售額更在前年高達962億元，且平均每年成長8.9%，面對此兵家必爭之破千億元商機，潮流茶飲「七盞茶」異軍突起，也別以往傳統加盟模式，首推出「共好加盟」方案，邀請加盟主成為共創夥伴，免加盟金、免權利金、免續約金，主打只要138萬開店設備金即可創業當老闆，攜手搶攻後疫情時代茶飲店市場。

古典時尚的品牌風格，招牌飲品都有著饒富意味的茶名，「七盞茶」將經典的茶藝文化融現代人的日常生活中，不走浮誇奢華的路線，返璞歸真的以精選茶葉與獨特研發技術，呈現天然無負擔的茶飲體驗，並堅持使用天然直送水果及手工自製配料，低調真誠為手搖飲市場注入了創新元素，穩扎穩打的短短兩年已擁有7家直營門市。今年9月首次開放加盟，秉持著品牌精神推出的「共好加盟」方案，短短一個月即吸引上百位加盟主詢問申請，除了標榜每杯飲品毛利率約65%外，強調「三免」的輕創業模式：免加盟金、免權利金、免續約金，就是將加盟主當作是品牌的一員，沒有主從之分，透過一條龍的七大開店支援：設備裝潢、技術訓練、原物料供應、新品研發、行銷規劃、商圈評估、後勤支援，全展店只要138萬開店設備金即可，唯一堅持的就是加盟夥伴一定要親自下場經營，認真將自己以當成品牌的一份子，如此達到共創夠好的雙贏局面。

隨著疫情衍伸的餐飲外送熱潮，讓許多人在後疫情時代看到了轉機，而紛紛投入連鎖加盟商機，但如何在此波創業風潮之下，能真的展現出品牌特色，長久站穩市場地位，是每家連鎖品牌的課題，唯有回歸到消費者需求，以最直接的產品呈現，才能展現品牌永續的經營能力，在連鎖茶飲的戰國時代佔有一席之地。



「七盞茶」網址： https://www.taiwan7tea.com.tw/