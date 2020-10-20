疫苗沒多買挨轟 侯友宜：我沒怪中央雙方共同承擔
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-10-20 14:31:10
流感疫苗不足引發民怨，行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中向全民道歉，民進黨新北市議員20日在質詢時，也要求新北市長侯友宜比照辦理，他表示，流感疫苗是中央提供的，他並未責怪中央，只希望趕快補足，雙方共同承擔，也共同面對。
面對新冠肺炎肆虐，今年流感疫苗施打量大大增加，衛福部宣布50到64歲的民眾暫緩施打，引發不少民怨，包括行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中都表達歉意，民進黨議員砲轟侯友宜，要求他向新北市民道歉。民進黨新北市議會黨團總召林銘仁表示，新北市50歲以上人口有154.97萬人，18歲以下有60萬人，但新北去年向中央申請90.2萬劑，今年才增加1萬劑，自行採購的部分兩年都是2.2萬劑，林銘仁砲轟，新北市提報數量不夠，當初為何不多提一些需求，也不要硬凹，要負責任，「顯然就是知道會不足，陳時中與蘇貞昌都道歉了，侯友宜是不是也要道歉」。
侯友宜解釋，流感疫苗是中央所提供的，中央根據總量分配到各縣市，源頭數量就如此，自行採購的2.2萬劑則是針對弱勢族群為主，衛生局長陳潤秋說，今年中央採購量也僅增加1％，今年申請量不可能增加太多，就算申請150萬劑，中央也不可能給我們。侯友宜強調，防疫中央地方一心，他從來沒有因為疫苗對中央說過重話，不夠就趕快加購補發，防疫沒有口水，好好認真做事，中央和地方共同承擔、面對疫苗問題。