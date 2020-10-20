名家論壇》蕭徐行／互相仇視日增　兩岸衝突上升

這樣的對立只是讓過去許多兩岸的針鋒相對更為尖銳化，尤其這種外交上的對峙，自1949年兩岸分治以來，就無時無刻的在全球各個角落發生，也許對方借事挑釁，就是要玩政治鬥爭，也或許對方眼紅我們這麼廣結善緣，忌妒台灣即使與斐濟無邦交，卻仍能邀請眾多賓客來中華民國國慶酒會。但是這樣的衝突純粹鬥氣，無傷大局，大局倒是隨著中美對立日益嚴重，以及11月3日後台灣在美國國際佈局中的重要性變動中，台灣才真的要“剉著等“。
大陸對於台灣的敵意正在上升中，即使我們自認為吳釗燮部長接受美國媒體專訪有關台美復交的回應，以及蔡總統對於兩岸關係所發表較為自制的國慶演說，大陸的怒氣卻沒有因此跟著我們「自認」為的善意而下降，最近一連串的台諜案事件曝光，以及從三天一次激增為一日三次的大陸軍機繞行台海，甚至於立榮包機被迫回航無法前往東沙島事件，這都說明了中國對於台灣的態度已經鐵了心，越來越硬，已經逐步的在進行「包圍台灣島」以及「台海內海化」的政策。
大陸的民粹意識上升，中共不寄希望於國民黨，推測美國下任總統會改變對台灣態度，應該就是中國對於台灣越來越硬氣的主因。台灣對於香港反送中運動的涉入以及疫情爆發後對於大陸一再冷嘲熱諷的不友善態度，早讓中國民眾對於台灣「感冒」，川普早先刻意護航台灣挑釁中國以及台灣民眾逐步上升的求戰民調，都讓大陸網友不斷地在呼喊要與台灣一戰，由於衝突時機未到，目前是中國官方刻意降溫，否則中國鷹派民意正在逐步上升中。
國民黨的委靡不振，以及兩岸政策中接二連三的新說法讓中共錯愕與不滿，除了國民黨原來九二共識的修正提案讓中共不解外，在立法院提案要求台美復交與美軍協防台灣，都讓大陸逐漸確認國民黨正向與大陸分離的狀況轉進中；加上國民黨近來氣勢不振，中共甚至不再寄望於國民黨能重新執政，決定自己下來處理台灣問題。中國會在暑假對於香港出手設置國安法制度，也就在穩固香港，不讓台灣繼續利用香港的「兩制」興風作浪所致。
川普政府在半個月前突然不再抗中，不再汲汲於用台灣耍弄中國，這也是讓中國對於台灣態度走向強硬的主因。川普團隊在10月起不再到處叫囂要修理中國，也不再用台灣逗弄中共的主因，應該是在疫情肆虐下，美國民眾不再對於中國有感，也或許川普對於自己的選情不再有把握，所以不再以反中來做為作戰策略。由於國內經濟、疫情與種族衝突三合一問題未解，不論誰當選總統，首要面對的就是這個國內的問題，壓倒中國不能解決國內問題，壓制中國也非一朝一夕可成之業，國內問題的處置才是當務之急，台灣問題在美國的重要性又要降到中國之後了。
即使是川普連任美國總統，美國也會有一個月的停擺期，尤其美國白宮正在疫情之害中，顯然的中國正在準備出手給台灣一個教訓，雖然不會是對於台灣島進行任何武力威脅，但是會讓台灣警覺中國力量的存在。這時的台灣應該要低調要自制，以免在這個美國自顧不暇之際，惹火上身。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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