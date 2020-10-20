影／板橋里長帶球棒赴疾管署 抗議流感疫苗不足
記者張志康/綜合報導
calendar_today2020-10-20 14:28:56｜update2020-10-20 15:42:06
由於今年流感疫苗接種踴躍，自10月5日開放施打，短短十天，流感疫苗使用率突破4成5，政府緊急限制流感疫苗施打。不過，今日卻有新北市的里長親赴疾管署抗議，認為政府失信於民，連預約施打的數量都不足。
今（20）日午後，新北市板橋區文翠里里長王永源，帶著一支球棒赴疾管署抗議。他表示，先前已與新北市衛生局預約要施打流感疫苗，但衛生所表示衛生局分配的數量不足，新北衛生局又指疾管署分配的數量不足，他才會赴疾管署抗議。王永源指出，文翠里有超過700名符合公費疫苗施打的對象，但今日衛生所僅準備80劑疫苗，17日預約施打的里，卻有250劑，明顯對該里的里民不公平。他話鋒一轉，表示他知道流感疫苗不足，但先前已經預約施打者，應該妥善分配疫苗的數量。
問到他為何帶球棒赴疾管署抗議，王永源原本表示是防身，後來坦誠原本打算鬧事，但後來打消念頭，僅打算作勢抗議，凸顯政策的謬誤。
對此事，疾管署副署長羅一鈞表示，有里長為民眾分配到的疫苗數不夠造成里民不悅來抗議，對此我們致歉。確實社區設站，現在都不太能足夠分配。但疾管署的立場，還是以整體接種率為考量。以目前來看，65歲以上長者還是希望有五成二的接種率，另外現在幼兒接種還是落後很多，希望家長盡快帶幼兒接種。否則防疫破口可能會從幼稚園開始。目前衛生局有做控流，希望以兒童為優先，幼兒、學生不用擔心打不到疫苗。