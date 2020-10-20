男子菲國染肺炎急返台 抵台後才收到陽性確診報告
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-10-20 14:50:26｜update2020-10-20 14:50:36
中央流行疫情指揮中心，今（20）天上午又傳來壞消息，為了因應「新冠肺炎疫情」，在下午兩點召開臨時記者會，公布國內新增3例境外移入COVID-19病例，分別為菲律賓籍20多歲女性(案541)、菲律賓籍20多歲男性(案542)及本國籍50多歲男性(案543)，三人都是從菲律賓入境。
其中案543長期於菲律賓工作(前次自台灣出境時間為今年1月)，10月5日出現輕微發燒、肌肉痠痛、咳嗽、呼吸困難情形，10月15日在菲律賓當地就醫，且診斷為肺炎，但沒有住院治療，只有服藥與採檢(10月19日得知檢驗結果為陽性)。羅一鈞提到，這名個案在10月18日從菲律賓返台，入境時主動告知有呼吸道症狀，因此在機上有特別以梅花座的方式跟其他乘客隔開，個案在抵達機場後採檢且收治住院隔離，並在今日確診。羅一鈞提到，這名個案在當地有診斷出肺炎，抵台後住院檢查也確實發現有肺炎的情形，符合重症病例，目前個案收治加護病房做治療當中。另外針對個案15號在菲律賓當地採檢，未等採檢結果出爐18號就返台，等回台後19日才收到陽性確診報告，對此指揮中心表示，個案並沒有交代未等報告即返台的原因。
羅一鈞提到，如果國人有生病，回國來就醫無可厚非，如果說等到他在當地症狀變得更嚴重，甚至需要用緊急醫療專機返台治療，將會延誤治療，也可能風險跟負擔都會增加，也對國內醫療系統造成額外的負擔，所以像這樣回國接受治療，也是在國家照顧人民的範圍之內。
根據衛生單位表示，目前已掌握個案同班機接觸者共27人，其中15人為前後二排座位旅客，列居家隔離，12人為機組員，因為有適當防護，列自主健康管理。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。