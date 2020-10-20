男子菲國染肺炎急返台　抵台後才收到陽性確診報告

中央流行疫情指揮中心，今（20）天上午又傳來壞消息，為了因應「新冠肺炎疫情」，在下午兩點召開臨時記者會，

公布國內新增3例境外移入COVID-19病例，分別為菲律賓籍20多歲女性(案541)、菲律賓籍20多歲男性(案542)及本國籍50多歲男性(案543)，三人都是從菲律賓入境。

其中案543