影／二水農會慶百歲　無人機宣傳成亮點

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影／二水農會慶百歲　無人機宣傳成亮點

記者陳雅芳／彰化報導

calendar_today2020-10-20 15:21:20

二水農會百週年慶
▲二水鄉農會喜迎百歲生日，無人機拉開「農耀百年．歡喜登場」紅布條，為2020 百年農耀八堡傳情活動暖身。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.20）
彰化縣二水鄉農會今年喜迎百歲生日，24、25兩天將在八堡圳農情館舉辦「2020 百年農耀八堡傳情活動」，農會今（20）日在二水農情館為活動暖身，噴藥無人機成為吸睛焦點，彰化副縣長洪榮章手拿搖控器，撥動搖桿，無人機緩緩升起，下方還吊著宣傳布條，眾人引頸驚歎。
▲二社田社大學員表演「阿爸牽水牛」，象徵二水鄉以農立鄉。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.20）
▲二社田社大學員表演「阿爸牽水牛」，象徵二水鄉以農立鄉。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.20）
二水鄉農會服務在地農民百年，因此農會百歲讓當地農民也都相當高興，活動當天除了有早期鐵路火車與傳統農具展示，社區大學也出動傳統表演「阿爸牽水牛」，來與農會共襄盛舉，農會慶生活動將為期2天，24下午將有農民駕駛曳引車繞鄉，為活動揭開序幕，總幹事蔡文琳邀請大家鬥陣來熱鬧。
▲早期鐵路火車與傳統農具展示。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.20）
▲早期鐵路火車與傳統農具展示。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.20）
暖場活動由二社田社大學員表演「阿爸牽水牛」，象徵二水鄉以農立鄉，相當特別，副縣長洪榮章致詞，除了祝福二水鄉農會成立100年也服務農民一世紀，還說他曾在溪湖鎮農會工作，深知基層農會對農民的重要性，期許二水鄉農會和農作作伙，穩健邁入另一個世紀。

▲婆婆媽媽搓湯圓為農會百歲生日增添好采頭。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.20）
▲婆婆媽媽搓湯圓為農會百歲生日增添好采頭。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.20）
鄉農會搬出大桌舉辦搓湯圓，婆婆媽媽洗完手，一擁而上施展手藝，副縣長洪榮章和鄉農會理事長蔡瑞祥、常務監事董松江、總幹事蔡文琳抓起糯米糰，雙手忙著搓湯圓，眾人開玩笑說副縣長洪榮章最會「搓湯圓」，洪榮章連忙澄清會做農事，當然會「搓」食用的湯圓，眾人哈哈笑。

蔡文琳表示，農會慶生活動將為期2天，24下午將有農民駕駛曳引車繞鄉，為活動揭開序幕，農情館內舉辦董坐石硯藝術展與二社田社大二水區學員、田中窯、自然色手作坊的作品，展期至31日，免費參觀。

▲大白柚、紅龍果為二水鄉特有的農特產。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.20）
▲大白柚、紅龍果為二水鄉特有的農特產。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.20）
蔡文琳說，活動當天將邀請所有鄉親，一起切蛋糕慶祝農會百歲生日，另外還有無人機表演，各式農村美食、調酒、仙草與爆米花DIY體驗等等，農民市集還沒買到當地特有的農特產品，保證讓民眾滿載而歸。
 
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