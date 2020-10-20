影／二水農會慶百歲　無人機宣傳成亮點

二水鄉農會服務在地農民百年，因此農會百歲讓當地農民也都相當高興，活動當天除了有早期鐵路火車與傳統農具展示，社區大學也出動傳統表演「阿爸牽水牛」，來與農會共襄盛舉，農會慶生活動將為期2天，24下午將有農民駕駛曳引車繞鄉，為活動揭開序幕，總幹事蔡文琳邀請大家鬥陣來熱鬧。
暖場活動由二社田社大學員表演「阿爸牽水牛」，象徵二水鄉以農立鄉，相當特別，副縣長洪榮章致詞，除了祝福二水鄉農會成立100年也服務農民一世紀，還說他曾在溪湖鎮農會工作，深知基層農會對農民的重要性，期許二水鄉農會和農作作伙，穩健邁入另一個世紀。
鄉農會搬出大桌舉辦搓湯圓，婆婆媽媽洗完手，一擁而上施展手藝，副縣長洪榮章和鄉農會理事長蔡瑞祥、常務監事董松江、總幹事蔡文琳抓起糯米糰，雙手忙著搓湯圓，眾人開玩笑說副縣長洪榮章最會「搓湯圓」，洪榮章連忙澄清會做農事，當然會「搓」食用的湯圓，眾人哈哈笑。
蔡文琳表示，農會慶生活動將為期2天，24下午將有農民駕駛曳引車繞鄉，為活動揭開序幕，農情館內舉辦董坐石硯藝術展與二社田社大二水區學員、田中窯、自然色手作坊的作品，展期至31日，免費參觀。
蔡文琳說，活動當天將邀請所有鄉親，一起切蛋糕慶祝農會百歲生日，另外還有無人機表演，各式農村美食、調酒、仙草與爆米花DIY體驗等等，農民市集還沒買到當地特有的農特產品，保證讓民眾滿載而歸。