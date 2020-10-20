央視公布解放軍驅離外國軍機畫面 機徽、機號模糊引議
央視公布解放軍驅離外國軍機畫面 機徽、機號模糊引議
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-10-20 14:59:29
中國官媒的軍事微博，昨( 19 日) 公開一段解放軍空軍機師執勤時，發現外軍戰機闖入中國空域的畫面，該機師並聲稱有清楚看見對方的機徽和機號，但影片中並未提到是哪國的軍機，也讓不少中國網友感到好奇。
根據《央視軍事》微博報導，近日解放軍空軍旅的士兵羅威在飛行值勤時，發現有不明軍機闖入領空，該飛行員隨即以雙語進行警告，要求對方表明自己的國籍、身份和飛行目的，但對方戰機並沒有馬上撤離，雙方距離一度非常接近。羅威事後受訪時表示，一般的情況，不明戰機會在聽到廣播以及見到中國軍機升空後離開，但那天的戰機卻仍持續朝領海線逼近，羅威甚至聲稱能看清楚該軍機的機徽、機號，也在過程中持續緊盯、跟蹤並監視，對方在發現無法擺脫羅威後才朝公海方向飛去。
雖然《央視軍事》的報導和影片都未明確提到不明軍機的國籍和來意，但已有不少中國網友在下方留言，大讚中國空軍英勇、感謝有他們守護國家，要打倒美帝等等；但也有人對影片表達疑慮：「所以這是哪國的敵機」、「這飛機，是俄羅斯提供的啊」、「蘇系飛機，能看清红底一顆星，應該是越南」、「不都是中國軍機」。