科技迷昂首期待！台灣精品未來樂園開展　民眾免費入場

2020年最讓科技迷期待的盛事，莫過於下週末（10月31日至11月1日）即將在台北世貿一館登場的「台灣精品未來樂園」。這場別開生面、具話題性的展演活動，由經濟部國際貿易局與外貿協會，透過「創新臺灣，精采世界」的主軸，將展出超過40家臺灣品牌跨時代的創新科技產品，不僅民眾得以一飽眼福外，現場體驗還能闖關集點兌換多項精美禮物，以及參加抽獎活動。想要一覽這些話題性十足的「台灣精品」粉絲，可別錯過免費索票的時機！

為了呈現科技感，台灣精品首次在世貿一館以未來創新設計打造「台灣精品未來樂園」，把充滿未來科技感的遊樂園搬進室內，一同帶領民眾穿越時空，一窺未來新世界！不僅號召臺灣產業界菁英進駐擺設攤位市集，展示台灣精品多項金質產品外，也融入本土創意餐車、巨型裝置藝術等，引領民眾穿越時空，感受MIT優質的產品特色。

▲明安Dizo M8 碳纖維公路車(左)及美利達Merida新一代運動型電動(輔助)登山車/eONE-SIXTY (右) ，現場都將讓消費者實際互動體驗。（圖／主辦單位提供）

本次「台灣精品未來樂園」規劃出時尚嘉年華、衝鋒探險、星際遨遊三大產品體驗區，結合新創設計與實品展示這些具有創新及科技感的產品，同時辦理品牌Roadshow活動，展演像是揚名國際的高級自行車－美利達的新一代運動型電動登山車eONE-SIXTY、Johnson喬山健康突破業界且具革命性的CXP飛輪訓練健身車，與世界級品牌KENDA建大的雙效複合胎 K6022等，多項超乎想像的新穎科技商品，讓消費者有機會實際上臺互動體驗！





現場除了有這些科技感十足的擺設以及產品體驗外，活動中也邀請唱作俱佳、並於今年獲得金曲最佳女歌手「魏如萱」擔任開場嘉賓，及睽違七年，甫於今年年初推出新專輯、屢獲金曲入圍及獲獎肯定的知名饒舌歌手「蛋堡」與民眾一起同歡！還有藝人直播帶逛，教你如何聰明逛展，讓民眾看得過癮、聽的也過癮。





此外，主辦單位也於現場打造超酷炫的互動打卡景點、MR混合實境（Mixed Reality）體驗牆，供現場參與民眾拍出夢幻又帥氣的照片與朋友分享，不僅如此，現場體驗這些科技產品，還可以參加集點活動兌換超值產品。現場也有潮流特色美食餐車進駐，提供美味的造型餐點，讓參與的民眾，同時擁有視覺與味覺的雙重饗宴。

▲活動首日時值萬聖節，現場提供免費萬聖妝容彩繪活動，讓您感受萬聖節氣氛。（圖／主辦單位提供）

主辦單位表示，欲參與「台灣精品未來樂園」展出，即日起至10月30日開放免費上網報名，此外，活動兩天（10月31日至11月1日）也將舉行精美好禮抽抽樂活動，有Vivitek便攜式智能微投影機QUMI Z1V、Vinaera Pro 電子醒酒器、Bubblingplus驚奇瓶、XPUMP PREMIUM 3D音效引擎等多款超值MIT禮品，想要一覽最新最酷炫的科技產品，現在就快點手刀上Accupass活動通免費索票搶優惠吧！