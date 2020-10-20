挖蛤蜊遇漲潮險滅頂 海巡分秒必爭成功救援
記者洪佳伶/雲林報導
calendar_today2020-10-20 15:41:06
今（20）日上午1145時許(滿潮時間1315時)，中部分署第四岸巡隊許厝寮安檢所守望人員一兵劉哲緯以望遠鏡偵蒐海面狀況時，發現近岸沙洲上(距岸約50公尺)有三名男子正持續往岸上移動，但海水已慢慢淹沒四周，守望人員立即緊急通報，最後由該所小隊長林俊各上士成功把三人救回，結束一場虛驚。
經了解三人為朋友，今日上午6時許，相約在許厝寮沙洲附近一同挖掘蛤蜊，因未注意到漲潮時間，發現時海水已淹至胸口，一人離岸較近自行游回上岸，二人因已踩不到底，只能抱著蚵架等待救援，所幸經海巡人員攜帶救生裝備冒險救援，否則後果將不堪設想；經初步檢查三人並無受傷，休息後已自行開車返家，離去前還不忘向海巡同仁道謝。許厝寮沙洲因地理及生態環境，常有當地民眾或外地遊客利用退潮時間在此挖掘蛤蜊，近年來已發生多起不瞭解當地潮汐及地形，造成漲潮時受困於沙洲上的案件，所幸經海巡人員即刻救援後，均無發生意外傷亡事件；為考量民眾生命財產安全，第四岸巡隊與雲林縣政府漁業科共同實施會勘，已在許厝寮岸際裝設潮汐告示牌及標語，提醒民眾注意安全。
第四岸巡隊上校隊長邱仁道呼籲：民眾如在岸際或海域從事水上相關活動時，應注意四周環境及備妥相關安全措施，若發生危難情事急需救助，皆可透過「118」免費服務專線請求協助，本署將立即派員協處。