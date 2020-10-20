林智鴻要求加速整治鳳山溪　林欽榮參考新竹護城河整治

市議員林智鴻今天邀集包括副市長林欽榮、仙公廟董事長何秉昌、水利局局長蔡長展、環保局副局長高宗永以及多位地方耆老、居民代表們，共同騎自行車，實地走訪鳳山溪，希望爭取鳳山溪整治納入明年度前瞻計畫2.0經費補助，對此林智鴻提出「三管齊下」方案，要求加強上游排汙稽查、加速提升周邊家戶汙水接管率。
林智鴻也表示，老一輩的鳳山人小時候的記憶是在鳳山溪釣蝦、釣魚、旅遊、玩水，有水的地方應該是乾淨、清淨的，希望以「回到歷史現場」的方式，讓市民親身感受親水、休憩空間，達到教育傳承的目的，帶動觀光人潮，打造鳳山溪成為高雄市全新的亮點。
他指出，鳳山溪仙公廟到中崙社區段有許多待加強的部分，包括沿線欄杆破舊，離實質親水性還有很大段的距離，期待未來生態營造可連接鳳翔公園及中正預校中興湖，結合周邊綠帶公園，讓市民有更優質的休閒環境。
林欽榮指出，鳳山溪充滿水文化的可能性，改造相關計畫於中央審核中，市府也將積極爭取水利署與營建署人文計畫預算的補助，以加速改造鳳山溪。至於中正預校旁段、鳳翔公園旁段仍有精進空間，可進一步溝通規劃，未來將鳳山溪與曹公圳整體共同營造。
水利局長蔡長展表示，未來水利局將搭配爭取相關補助，將鳳山溪串聯曹公圳水岸空間，讓整體更精緻，將市民需求與親水功能納入規劃，以及同步進行水質改善，沿線既有的水岸用地將搭配公園進行提線調整，加強市民在河岸周邊的休憩功能。
根據水利局簡報指出，鳳山溪易淹水、流綜、前瞻等計畫治水經費，完成8項排水整治、完成2座滯洪池，總經費約32.17億元。