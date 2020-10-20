林智鴻要求加速整治鳳山溪　林欽榮參考新竹護城河整治

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林智鴻要求加速整治鳳山溪　林欽榮參考新竹護城河整治

記者郭凱杰/高雄報導

calendar_today2020-10-20 16:20:00

▲關心鳳山溪營造進度，民進黨議員林智鴻（右）邀集高市副市長林欽榮（中）、水利局長蔡長展等人騎乘自行車會勘鳳山溪。（圖／林智鴻辦公室提供）
▲關心鳳山溪營造進度，民進黨議員林智鴻（右）邀集高市副市長林欽榮（中）、水利局長蔡長展等人騎乘自行車會勘鳳山溪。（圖／林智鴻辦公室提供）
關心鳳山溪營造進度，高雄市議員林智鴻今(20)日邀集副市長林欽榮等市府相關局處前往鳳山溪進行會勘，林智鴻提出「三管齊下」打造鳳山溪成為全市亮點，讓長輩重拾兒時記憶，林欽榮則表示，將爭取前瞻2.0計畫經費補助，參考日本隅田川、新竹護城河，盼鳳山溪與曹公圳，朝親水營造與運動的方向發展。
▲民進黨議員林智鴻邀集副市長林欽榮等市府相關局處前往鳳山溪進行會勘。（圖／林智鴻辦公室提供）
▲民進黨議員林智鴻邀集副市長林欽榮等市府相關局處前往鳳山溪進行會勘。（圖／林智鴻辦公室提供）
市議員林智鴻今天邀集包括副市長林欽榮、仙公廟董事長何秉昌、水利局局長蔡長展、環保局副局長高宗永以及多位地方耆老、居民代表們，共同騎自行車，實地走訪鳳山溪，希望爭取鳳山溪整治納入明年度前瞻計畫2.0經費補助，對此林智鴻提出「三管齊下」方案，要求加強上游排汙稽查、加速提升周邊家戶汙水接管率。
林智鴻也表示，老一輩的鳳山人小時候的記憶是在鳳山溪釣蝦、釣魚、旅遊、玩水，有水的地方應該是乾淨、清淨的，希望以「回到歷史現場」的方式，讓市民親身感受親水、休憩空間，達到教育傳承的目的，帶動觀光人潮，打造鳳山溪成為高雄市全新的亮點。

他指出，鳳山溪仙公廟到中崙社區段有許多待加強的部分，包括沿線欄杆破舊，離實質親水性還有很大段的距離，期待未來生態營造可連接鳳翔公園及中正預校中興湖，結合周邊綠帶公園，讓市民有更優質的休閒環境。

林欽榮指出，鳳山溪充滿水文化的可能性，改造相關計畫於中央審核中，市府也將積極爭取水利署與營建署人文計畫預算的補助，以加速改造鳳山溪。至於中正預校旁段、鳳翔公園旁段仍有精進空間，可進一步溝通規劃，未來將鳳山溪與曹公圳整體共同營造。

水利局長蔡長展表示，未來水利局將搭配爭取相關補助，將鳳山溪串聯曹公圳水岸空間，讓整體更精緻，將市民需求與親水功能納入規劃，以及同步進行水質改善，沿線既有的水岸用地將搭配公園進行提線調整，加強市民在河岸周邊的休憩功能。
根據水利局簡報指出，鳳山溪易淹水、流綜、前瞻等計畫治水經費，完成8項排水整治、完成2座滯洪池，總經費約32.17億元。
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