台中港加油船漏油獲控制 中市府採集水樣持續監控
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-10-20 16:10:11
台安2號加油船昨（19）日不慎撞到29、30號碼頭轉角處，造成右船尾破裂，少量燃油外漏污染海面，台中市政府環保局獲報後，立即派員採集水樣調查，配合台灣港務公司成立應變中心，目前由台灣燃油公司及中油公司持續清除海面及岸際油污，初步已控制污染情形，環保局持續追蹤清除進度。
環保局表示，昨日下午約1時52分接獲台灣燃油公司及台灣港務公司台中分公司通報，台安2號加油船中午約12時8分前往二號碼頭移動時，因強風吹襲，不慎撞到29、30號碼頭轉角，市府獲報後，隨即派員勘查，研判約漏油4公秉，油污範圍在29碼頭附近。環保局指出，經統計昨日污染應變共出動5輛油罐車、25名人員、清理約5公秉油污水，船上油艙的剩餘燃料油約26公秉，也已全部抽除止漏。環保局說明，市府於油污明顯處採水樣送驗，並進行相關環境監測作業，並請台灣燃油公司及中油公司在船首、船尾放置2道攔油索，圍堵油污擴散，中油公司也立即調度兩輛油罐車，加速抽除海面油污及殘餘船體燃料油，台灣燃油公司以吸油棉盡速清除碼頭岸際油污，避免岸上油污擴散。