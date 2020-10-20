▲ Porsche Taiwan 前三季銷售成長 20%，Cayenne 賣最好

台灣市場逆勢表現

台灣市場在 2020 前三季銷售表現亮眼，銷售量達 2,952 輛，整體銷售量較去年同期成長 20%。其中，Cayenne 全車系銷售表現出色，較去年成長 54%，經典跑車 911 成長達 41%，而 718 車系成長高達 64%，為全車系成長幅度最高。



亞洲市場正面成長



延續上半年的出色表現，保時捷前三季在亞太、非洲與中東市場共交車達 87,030 輛，較去年同期小幅增長 1%。而美國總交車數為 39,734 輛，歐洲則為 55,483 輛。



車型方面表現，Cayenne 作為最受歡迎的車型，交車數總計為 64,299 輛，其中 Cayenne Coupé 則為最熱門車款，交車量較去年同期增長 4%。值得一提的還有品牌旗下指標車款 911，交車數總計為 25,400 輛；Macan 則達到 55,124 輛的交車數。而保時捷首部純電跑車 Taycan 前三季全球交車數則為 10,944輛。



