Porsche Taiwan 前三季銷售成長 20%，Cayenne 賣最好

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Porsche Taiwan 前三季銷售成長 20%，Cayenne 賣最好

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calendar_today2020-10-20 15:55:01

Porsche Taiwan 前三季銷售成長 20%，Cayenne 賣最好
▲ Porsche Taiwan 前三季銷售成長 20%，Cayenne 賣最好
2020年前三季保時捷於全球新車銷售為 191,547 輛，相較於去年同期略為下降5％。台灣市場在2020前三季銷售表現亮眼，銷售量達 2,952輛，整體銷售量較去年同期成長20%。

台灣市場逆勢表現

台灣市場在 2020 前三季銷售表現亮眼，銷售量達 2,952 輛，整體銷售量較去年同期成長 20%。其中，Cayenne 全車系銷售表現出色，較去年成長 54%，經典跑車 911 成長達 41%，而 718 車系成長高達 64%，為全車系成長幅度最高。

亞洲市場正面成長

延續上半年的出色表現，保時捷前三季在亞太、非洲與中東市場共交車達 87,030 輛，較去年同期小幅增長 1%。而美國總交車數為 39,734 輛，歐洲則為 55,483 輛。

車型方面表現，Cayenne 作為最受歡迎的車型，交車數總計為 64,299 輛，其中 Cayenne Coupé 則為最熱門車款，交車量較去年同期增長 4%。值得一提的還有品牌旗下指標車款 911，交車數總計為 25,400 輛；Macan 則達到 55,124 輛的交車數。而保時捷首部純電跑車 Taycan 前三季全球交車數則為 10,944輛。

PORSCHE AG

1-9

交車數

2019

2020

成長率

全球

202,318

191,547

-5%

歐洲

60,764

55,483

-9%

德國

22,705

17,462

-23%

美洲

55,319

49,034

-11%

美國

45,062

39,734

-12%

亞太、非洲與中東地區

86,235

87,030

1%

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