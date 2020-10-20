威斯康辛州變色？搖擺州戰情膠著　拜登民調保持領先川普

產業上，威斯康辛州畜牧業發達，因此也被稱為「奶製品州」（ Dairy State ），州內有政治偏紅（共和）的鄉村農業人口，也有相對偏藍（民主）的城市藍領階級。川普在貿易戰上，多次強調農業產品的重要性，他獨特的魅力在 2016 年吸引大多原本政治冷漠的農村選民踴躍投票，不少人藍領也因此轉而支持川普。
美國民調 Fivethirtyeight 從威斯康辛州過去的選舉結果分析，2004 年民主黨候選人凱瑞（ John Kerry ）以 0.4 個百分點的差距拿下威斯康辛，2008 年、2012 年歐巴馬分別以 14 個百分點、7 個百分點的差距取勝，2016 年對希拉蕊來說威斯康辛州算是「藍牆」的一部分，但川普最後以 0.8 個百分點險勝拿下，重新讓它成為「搖擺州」。但民調預測，比起賓夕法尼亞州、佛羅里達州，威斯康辛州只有 13% 的機率成為關鍵選舉人票。
根據保守派智庫，人口統計顯示，曾經偏好進步開放的威斯康辛，面臨到問題是：25 歲以上的州人口中有 59% 是沒有學士學位的白人，這些人的政治偏好更傾向川普。這讓此威斯康辛州傾向共和黨，整體偏紅的比率和全國平均相比高了 2.8%。
去年希拉蕊的權貴形象不受當地選民歡迎，而川普則是透過民粹和個人魅力激起群眾熱情，吸引藍領工人，並且推動外商在該州投資，將創作工作機會當做一大政績。但今年受到疫情影響，50% 的州民認為疫情可能需要再 1 年才能受到控制，這和川普的看法被爆而馳，而這樣的差異也反映在川普的民調，他自 5 月開始持續在該州落後拜登，民主黨可能贏回威斯康新州。
如果拜登陣營吸引更多郊區的選民、改善非裔族群投票率問題。根據美國進步中心統計（ CAP ），2012 年有 74% 符合資格的非裔選民投票，但 2016 年只有 55%。威斯康辛州今年 8 月下旬爆發嚴重的種族矛盾，當地基諾沙市（ Kenosha ）警察射殺了一名非裔，引起暴力抗議，因此川普 17 日在拜訪時，演講強調「法律與法治」（ law and order ），能不能重獲威斯康辛州的支持，以及緩和反種族歧視運動的矛盾還有待觀察。
而川普白人工人階級的支持者也非完全不可撼動，2018 年州長選舉，民主黨現任州長埃弗斯（ Tony Evers ）贏得了 2016 年投給川普的 6 個縣市，這些縣市的選民大多都是白人工人階級。