斐濟外館事件中國撤告！外交部：若有不利措施、絕不妥協

我國駐斐濟代表處8日在當地酒店Grand Pacific Hotel舉辦慶祝中華民國109年國慶酒會，傳出中國大陸外交官闖入會場強行拍照，更與我方外館人員發生推擠，造成我方與中方人員受傷。原本外交部表示已蒐集證據，將為我外館人員討公道，但在我方提告前，傳出中國方面已先撤告。