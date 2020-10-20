斐濟外館事件中國撤告！外交部：若有不利措施、絕不妥協
斐濟外館事件中國撤告！外交部：若有不利措施、絕不妥協
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-10-20 16:39:40
我國駐斐濟代表處8日在當地酒店Grand Pacific Hotel舉辦慶祝中華民國109年國慶酒會，傳出中國大陸外交官闖入會場強行拍照，更與我方外館人員發生推擠，造成我方與中方人員受傷。原本外交部表示已蒐集證據，將為我外館人員討公道，但在我方提告前，傳出中國方面已先撤告。
外交部今（20）日下午透過新聞稿表示，有關中國駐斐濟大使館派員滋擾我國慶酒會活動案，本案自始，我方即向斐濟警政署完整說明案發經過並要求處理，同時向斐濟外交部提出節略，對中方舉措表達嚴正抗議，並要求斐方秉公處理。對於中方滋擾我駐館活動引發國際爭議，斐濟外交部積極介入妥處，對於斐國外交部公正處理本次爭議事件，確保我駐館的權益，外交部表示尊重。對斐政府承諾將派員協助我國駐館後續公開活動，避免再度發生滋擾，外交部表示感謝。外交部指出，我國駐館已正式向斐國警政署備案，完成提告前的必要程序。我方雖尚未提告，但如果中方續有任何對我方不利舉措，或持續散布不實訊息，我方絕不妥協，必將追究到底。中國外交部門這次在斐濟的粗暴行為，已引起國內不分黨派的憤慨；而國際社會對中國「戰狼外交」也普遍反感，外交部再度呼籲中國外交部門，應深切自我檢討。外交部表示，我國駐斐濟代表處面對情勢相對艱辛，然而我前線外交人員將以最妥善方式，持續堅守外交崗位，維護國家尊嚴。外交部也將繼續作為我駐外同仁的後盾，捍衛國家利益。