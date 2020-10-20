台中市議員力促課囤房稅　盼讓年輕人買得起房子

台中市議員王立任、謝志忠、張玉嬿、張耀中，今天在市議會財政經濟業務質詢中，向地方稅務局要求儘速訂定「非自住房屋戶數差別稅率」，即所謂「囤房稅」，確保台中市青年居住正義；地稅局長沈政安表示，目前無法證實提高非自住房屋稅率，有助於減少囤房及抑制房價。

王立任指出，台中市房價近期直線攀升，導致青年買房更不容易，內政部的「全國及六都住宅價格季指數」顯示，台中市從2016年原排名六都第五，2020年第一季已躍昇為六都第二高，另外2019年第四季房價所得比9.80及貸款負擔率40.16都是六都第三，各種數據顯示，台中市已邁入高房價時代。

謝志忠議員也表示，台中的房價飆升到六都第二高，全市大多數行政區，每坪起跳逾20萬，今天聯合質詢議員加起來只有能力買一間房，何況是大多數的年輕人？





謝志忠表示，房價不停上漲，光從台中市房屋稅自治條例，已經6年沒有調整，市府一定要要拿出態度來，積極運用市府可用的工具，讓年輕人買得起房子，在台中能安居樂業，張玉嬿則要求市府回歸大眾角度思考，正視住宅需求未來趨勢，才能實現真正的居住正義，讓年輕人買得起房子。





王立任、謝志忠、張玉嬿、張耀中一致呼籲，地方稅務局盡快提出囤房稅，抑制台中市房價繼續飆漲，把年輕人留在台中，也讓首購族買得起房子，落實青年居住正義。