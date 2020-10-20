初戀像史詩般偉大　《刻在你心底的名字》6大金句勾回憶

「每個人的初戀，都像史詩般偉大。」
許多人的初戀之所以難忘，是因為無法長相廝守。初戀往往發生在彼此都還不夠成熟，很容易在感情中聲嘶力竭、跌得滿身瘡痍的時候，這種時候往往因為還不怕痛，所以特別的勇敢、特別的記憶深刻。
「我看他的時候，他也正在看我。」
學生時期的戀愛，總是一點小事就能讓人充滿幸福，每當與自己所愛的人眼神相會時，那瞬間你會明白對方和你一樣把彼此放在很重要的位置，那種快樂是不言而喻的。
「如果你給我的，跟你給別人的，是一樣的，那我就不要了。」
當Birdy對阿漢說出引用作家三毛所說的台詞時，究竟是帶著怎樣的佔有慾呢？戀愛中的彼此，眼裏是容不下別人的，畢竟有些東西之所以珍貴，那是因為它獨一無二。
「嫉妒是一條蛇，他會吃掉你的心。」
有時候愛情是一把雙面刃，既能成就你的快樂，更能吞噬掉你的意志。在充滿不安全感的情緒之中，一點點風吹草動都可能引起猜忌，久而久之，那種嫉妒很可能反撲你原先美好的戀情。
「喜歡一個人為什麼有罪？」
別說30年前的台灣，就算到了現在，同性之間的愛仍然可能不被接納，而在那個時候的阿漢與Birdy，明明所擁有的「愛」本身無罪，但他們卻得像是罪人般活著，扼殺了自己的靈魂。
「你以為這個世界改變了，其實根本沒有變。」
充滿著無奈、悲傷和無力感的人生，到底該用什麼方式才能和所愛之人繼續往前走，這是許多人在感情中碰壁時都可能面對的情況。這句台詞看似輕描淡寫，但卻能深深撼動每一個人的心。
每一個人的初戀回憶都有所不同，有的人愛得轟轟烈烈，有的人愛得細水長流，大多的人都曾用力愛過、再失去過，無論最初你愛的人還在不在你身旁，相信與那個人之間的回憶都是刻骨銘心的。希望每個人無論曾經跌得多痛，都不要吝嗇再給自己一次勇敢的機會。