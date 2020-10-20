KOM自行車賽百萬獎金縮水剩十萬 觀光局澄清：以緩濟急
KOM自行車賽百萬獎金縮水剩十萬 觀光局澄清：以緩濟急
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-10-20 16:21:05｜update2020-10-20 16:21:26
觀光局舉辦「台灣 KOM 自行車登山王挑戰」今年邁入第 9 年，受到新冠肺炎疫情影響，今年參賽人數減少 4 成，冠軍獎金也從 100 萬元減少為 10 萬元，觀光局解釋，因為疫情關係「以緩濟急」，獎金才會因此減少，另外也會為明年 10 周年準備。
第 9 屆台灣 KOM 自行車登山王挑戰將於 10 月 23 日登場，選手將由花蓮七星潭出發，沿途經過太魯閣直達合歡山的武嶺，挑戰從海拔 0 公尺直上 3,275 公尺，全長 105 公里，該賽事曾被法國自行車雜誌 Le Cycle 評選為世界十大最艱難登山耐力賽之一，與歐洲阿爾卑斯山同等級的賽事齊名，並獲得加拿大 Global Cycling Network 及許多國際權威媒體及選手評價為世界上最艱難的比賽。受到新冠肺炎疫情影響，今年僅有居住在台灣的 103 位外籍選手，及 322 位台灣選手出賽，較往年減少 4 成。觀光局副局長林信任表示，就國際行銷來說，今年仍如期舉辦自行車登山王挑戰，但受到疫情影響，加上與國際大賽（環法自行車大賽）撞期，許多外籍選手無法來台，觀光局另規畫虛擬騎程，預計 2021 年就能讓選手在自己的國家體驗，也有助於該賽事的國際形象。
對於百萬獎金縮水剩 10 萬，林信任解釋，今年的冠軍獎金也因為疫情必須「以緩濟急」。他強調，雖然獎金減少，但比賽不能停辦，台灣除了有承辦比賽的條件外，台灣防疫工作相當成功，確實有能力繼續舉辦比賽，同時也為明年 10 周年做好準備。
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