打破空間限制 雲林智慧社福啟用
記者洪佳伶/雲林報導
calendar_today2020-10-20 18:40:00
雲林縣政府今(20)日在親民大廳舉辦「智慧福利服務躍升計畫成果全國發表會」，宣告雲林縣社福申請邁進新的里程碑，縣長張麗善親自體驗各項功能，對於網站能為民眾量身訂做資源地圖，主動媒合中央及地方政府的福利資源，還可查詢福利申請進度，直呼非常方便。
縣長張麗善指出，雲林縣是高齡化、少子化縣市，身心障礙人口比率高達7%，縣府對社會福利非常重視，希望藉由資訊科技、智慧雲端，打造更簡政便民的社福環境，近2年獲衛福部大力支持補助約1000萬元，建置以民眾需求為中心的智慧社福系統，除到宅服務、個人預約、團體管理外，也提供鄉親更完整的社福申辦服務。張麗善表示，今年的系統特色包括介接國發會Mydata資料，部分項目無須檢附個人文件，從申請到結案的一站式服務，民眾在系統註冊後還可量身適配專屬福利，系統會主動推薦可申辦的福利項目，並提供查詢福利申辦進度及鄰近社會福利資源地圖，此外，還可提供立即性視訊服務，突破臨櫃申請的界線，不但可節省時間，也讓社福申請隨時都可處理。
民眾只要有電腦、手機、平板等可上網的工具，就可直接與社會處同仁視訊，進行輔具評估、身心障礙評估。民眾只要有電腦、手機、平板等可上網的工具，就可直接與社會處同仁視訊，進行輔具評估、身心障礙評估。社會處長林文志進一步說明，雲林縣幅員遼闊，部分長者或民眾行動不便，不適合舟車勞頓，加上防疫或傳染病預防等考量，透過視訊評估服務，由社會處同仁直接發連結到民眾信箱或手機，只要有電腦、手機、平板等可上網的工具，就可直接與社會處同仁視訊，進行輔具評估、身心障礙評估等，加速協助民眾完成社會福利申請及救助。