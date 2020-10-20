紓困貸款貸後管理 勞動部髮夾彎：不適用事變特殊規定
紓困貸款貸後管理 勞動部髮夾彎：不適用事變特殊規定
記者張志康/綜合報導
calendar_today2020-10-20 16:51:32
勞動部今（20）日宣布，銀行處理勞工紓困貸款後續的貸後管理工作，不適用勞基法「天災、事變或突發事件」情況下的特殊規定。
今年4月，為協助受到新冠肺炎疫情衝擊的勞工，勞動部推出勞工紓困貸款，不少銀行員辦理紓困貸款加班忙翻，勞動部當時也函釋指出，銀行為了配合政府紓困措施辦理紓困貸款相關業務，導致勞工延長工時及假日出勤的必要，可適用勞動基準法第32條第4項及第40條有關「天災、事變或突發事件」情況下的特殊規定。但今年10月初，全國金融業工會聯合總會致函勞動部，認為銀行業者辦理紓困貸款後續的貸後管理工作不應適用「天災、事變或突發事件」特殊規定。對此，勞動部今日表示，「天災、事變或突發事件」發生時的延長工時或假日出勤，多有緊急、特殊性質，銀行業者若因疫情配合政府辦理紓困貸款相關業務，這是屬於有急迫性的，可以適用天災事變條款。但後續貸後管理工作，像是催繳貸款等，謝倩倩表示，這屬於可事先預期且無時效緊迫性，可預先調度或增派人力因應，與天災、事變或突發事件情況有別，因此不可以適用天災事變條款。