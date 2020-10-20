岩質精品CAFÉ館　澎縣府、澎科大攜手打造教學示範場域

為活化澎湖海洋地質公園中心功能，並提供遊客更好服務，澎湖縣政府旅遊處攜手澎湖科技大學，在地質公園中心打造岩質精品CAFÉ館，提供精品咖啡、甜點冰品、飲料等餐飲服務，該咖啡館20日開幕試營運，是澎湖官學合作的一項里程碑。
澎湖科技大學同時將海洋地質公園中心，列為澎湖科技大學人才培育教學實踐場所域，利用官學合作來創造獨特的商業模式，共創場館經濟效益，澎湖科技大學陳正國主任表示，目前岩質CAFÉ於10月20日至24日為試營運，期望藉由此處經營點實踐學校社會責任，並帶動海灣新創和地方創生，看展覽之餘也可品一杯咖啡，享受市區悠閒時光。
澎湖海洋地質公園中心鄰近第三漁港魚市場、澎湖生活博物館、澎澄飯店、澎湖福朋喜來登等據點，館內展覽豐富的地質礦物標本以及行銷影片，是許多遊客到訪澎湖的必遊場館，澎湖縣政府為提昇該中心閒置區域的使用效率，與澎科並提供遊客優質服務，延長遊客停留時間，因此特別商請澎湖科技大學進駐，期望傳統展覽場館能創造多元服務效應。
澎湖縣政府旅遊處表示，澎湖科技大學團隊有豐富的餐飲營運經驗，年輕的團隊也充滿熱情和幹勁，期望能成為一股活泉注入澎湖的觀光旅遊產業，同時也能使海洋地質公園中心成為示範經營點，後續能比照活化其他公營場館。