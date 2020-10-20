廣編／2020最佳巴拿馬BOP　冠軍咖啡生豆

全球最具指標性的巴拿馬生豆競標會「最佳巴拿馬」（Best of Panama，BOP），評審出的第一名冠軍豆，今年由台灣咖啡生豆公司Pick Coffee 標得，此咖啡經過層層的評鑑篩選，擊敗數百位競爭對手，最終才拔得頭籌，獲選為年度最高品質咖啡。今年我們標得的創世界紀錄標王，是來自於巴拿馬索妃亞莊園(Finca Sophia)，在BOP官方網站 的批次編號為:BGW-01(Geisha Washed 01，此編號意思為，藝伎咖啡水洗處理法第一名)。而批次的咖啡完整名稱為BFINCA SOPHIA OLYMPUS GEISHA LAVADO ‒ C460D。

今年3月初Pick Coffee前往巴拿馬採購，當時美洲疫情尚未開始，尤其中美洲，許多國都未出現確診人數。歐美許多國際買家也因為疫情影響，取消產區採購行程，導致今年巴拿馬咖啡增產20%，卻堆滿倉無法出貨。在巴拿馬，咖啡是一年一收的作物，咖啡農辛苦一整年，就為了產季的銷售來支持整個世代傳承的咖啡家族。有些的咖啡農乾脆不種咖啡，而改種植一年可以3~4次收成的蔬菜，或者索性把咖啡園賣掉，拿錢過退休生活。

對於我們長期跑產區的生豆商而言，咖啡並不只是貿易，而是關係著一整群人一整年的生計。尤其巴拿馬一直以追求高品質咖啡，為業界所稱讚；而心念單純的咖啡農，長期以來也一直都以BOP咖啡競賽作為一個標竿。當時在產區，我就在心中許下一個願望，希望能以行動來支持，鼓勵咖啡農一整年的辛苦。而在競拍結束之後，許多咖啡農並不認識我們，但是透過巴拿馬咖啡協會主席來信感謝，感謝台灣的朋友可以在這麼困難的一年，持續支持他們，讓他們很感動。





從產區回到台灣後，我們開始尋找志同道合的同業，得到五家業者的支持，組成了一個競拍團隊，除了把年度最高品質的咖啡留在台灣以外，並且可以用行動去支持、鼓勵辛苦的咖啡農，這是做這行業讓我們感到最有價值的動力之一。





台灣有這五家業者購買：立裴米緹咖啡館、kafeD、Liming利茗精密減速機、GK咖啡x平安居咖啡⺠宿、TUMAZ黑熊咖啡。

今年冠軍咖啡生豆每公斤約為九萬五千元台幣，創新歷史紀錄，這是目前全球具有官方認證，品質最佳、最頂級的咖啡。此批年度品質最佳咖啡，全年總數量只有45公斤。而台灣只有15公斤，約只能做成600杯美式咖啡，由五家精品咖啡業者均分，平均每間店只能供應一百多杯的數量，非常珍貴。此競拍會一結束，也瞬間讓全世界注意到台灣!。