日本設計師精品飲料袋爆紅　讓你喝珍奶走路超有風！

珍珠奶茶熱潮席捲全球，尤其是鄰近台灣的日本近年更是興起一陣珍奶狂熱，除了發揮創意把珍珠融入各種日常料理外，現在更有日本設計師設計出客製化精品手搖飲料袋，讓喝珍奶從平民享受提升到另一個奢華境界。

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台灣近年環保意識抬頭，自從限塑政策上路後，飲料店不再提供塑膠袋，隨身攜帶布製飲料袋也成為珍奶愛好者的新生活習慣。市面上的環保飲料袋多走「小清新」、「簡約」路線，日本設計師 Daisuke 則決定將珍奶與高級時尚結合，用路易威登、迪奧等精品改製設計成飲料袋，新穎的構思引發網友熱議，獲得破萬人按讚。

▲日本設計師設計出客製化精品手搖飲料袋，讓喝珍奶從平民享受提升到另一個奢華境界 。（圖／翻攝自IG）

另一件作品則是一個側背迪奧手搖袋，袋身透明、上頭印著淺灰色的迪奧品名，搭配藍色背帶設計，上頭還掛著裝飾性的金色鏈條，雅緻又新潮。





在某次訪談中，Daisuke 透露自己大約在一年前開始改製這些二手精品包包，並稱將用過、不要的物品再創作成其他時尚配件的感覺讓他很開心。