石牛溪北銘段雜草叢生 地方促五河局清理整修
記者簡勇鵬/雲林報導
calendar_today2020-10-20 19:00:00
施建拓寬工程的斗南石牛溪橋上方北銘堤防，先前完成修築的部分，如今不善管理而雜草叢生垃圾成堆，經今（20）日的會勘後，五河局同意在3天內進行清理和修剪樹木，另堤防步道整修則須經請示後再作出改善規劃。
位於台一線省道上的石牛溪橋，目前正進行拓寬工程，其東側上方至台鐵軌道的石牛溪北銘區段堤防，目前已完成修築呈現綠美化，加上先前由雲縣府設置一處休閒運動設施，整個長達近一公里的防汛道路，非常適合民眾休閒運動步道，不過接近石牛溪橋區段，約在兩年前已修築完成，卻因不善管理，河床內和堤坊邊坡雜草叢生，堤防步道和護堤的水泥磚也凸起，讓民眾怯步，未能讓民眾盡善利用休閒散步或運動功能。經民眾向北銘里長徐見銘反映後，今（20）日上午由縣議員蔡東富、鎮長沈暉勛、雲林縣正副總顧問黃博舉等，會同第五河局、雲縣府工務處和斗南鎮公所等相關人員前往會勘，決議由五河局在3天內進行雜草、落葉、枯樹枝、垃圾清理和修剪樹木，還給斗南鎮民一個乾淨的休閒步道空間；至於步道和邊坡的損壞部分，則由五河局人員向上級呈報反映，再進行修護和種植合適的樹木等規劃。
縣議員蔡東富指出，石牛溪托寬完成後，其醒眼的拱橋將是斗南鎮的地標，周邊已連通到永安街長約一公里步道和先前完成的休閒運動設施，勢必成為斗南鎮重要的休閒場所，因此必須先前完成安全舒適又擁有綠美化的休閒運動空間，不僅能吸引更多民眾前往利用。