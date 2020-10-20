影／婆憂鳥畫布上探險　揭秘傳奇畫家劉其偉

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

影／婆憂鳥畫布上探險　揭秘傳奇畫家劉其偉

記者陳雅芳／彰化報導

calendar_today2020-10-20 21:00:00

劉其偉紀念展
▲員林家商舉辦「畫布的探險–劉其偉紀念展」，展出人稱「劉老」的畫壇老頑童劉其偉畫布裡的婆憂鳥。（圖／記者陳雅芳攝）
台灣畫壇最純真的老頑童-劉其偉他一生傳奇留人間，國立員林家商即日起至12月10日止，舉辦「畫布的探險–劉其偉紀念展」，他的長子劉怡孫將老頑童的作品帶到學展覽，希望大家能透過老師的畫筆，去實踐活到老學到老的精神，並找到自我的生命價值。
▲王永元導覽劉其偉的畫作。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.20）
▲王永元導覽劉其偉的畫作。（圖／記者陳雅芳攝）
國立員林家商校長陳定宏說，劉其偉是他就讀中原大學時的日語與素描教授，民國元年出生的劉其偉指導他那時已經75歲，「我和同學都稱呼劉老師是『老頑童』，年過七旬，生活態度如此從容。」
劉其偉一生充滿熱情和冒險精神，曾經擔任電機工程師，1965年越戰期間，他到越南參與美軍機場軍事工程設計，在叢林間發現萬物生生不息的生命力，70歲起多次深入婆羅洲、非洲、大洋洲的叢林部落探，86歲受聘擔任國家公園森林警察，最讓他喜愛的身分就是金門、玉山、雪霸國家公園的榮譽森林警察，定居新店市獲頒贈第一號榮譽市民紀念證。

▲劉其偉他的長子劉怡孫將老頑童的作品贈送國立員林家商典藏。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.20）
▲劉其偉他的長子劉怡孫將老頑童的作品贈送國立員林家商典藏。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.20）
陳定宏表示，劉其偉38歲自學繪畫，早期以寫實的人物及風景為主，眾多畫作之中，有一種「婆憂鳥」經常出現在他的畫裡，這隻虛構的鳥是他祖母創造出來的，編成故事，陪伴他度過童年許多夜晚，安撫由祖母隔代養育成長的劉其偉；這次展覽，不但有婆憂鳥的畫作，還有劉怡孫親手做的放大版公仔。

員家藝廊「畫布的探險—劉其偉紀念展」的來賓都和婆憂鳥同框，並由他的長媳王永元導覽50幅畫作，現場擺放18本畫冊。

▲劉其偉生命中的代表作。小時候祖母常講「婆憂鳥的故事」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.20）
▲劉其偉生命中的代表作。小時候祖母常講「婆憂鳥的故事」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.20）
 

劉其偉的後代成立財團法人劉其偉文化藝術基金會，藉由相關作品，陳定宏希望學生和參觀者欣賞劉其偉的獨特藝術創作，並從中汲取劉其偉畫作所蘊含的人生哲學。
 
關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

可惡居然沒搶到！票選10月歡慶十十樂哪些沒買到的東西覺得最可惜？

可惡居然沒搶到！票選10月歡慶十十樂哪些沒買到的東西覺得最可惜？

繼續作答
果粉看過來！蘋果（Apple）發表許多新款，您會想買嗎？

果粉看過來！蘋果（Apple）發表許多新款，您會想買嗎？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀