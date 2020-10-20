搶最後三倍券商機 百貨周慶業績目標108億、年增1.6%
搶最後三倍券商機 百貨周慶業績目標108億、年增1.6%
記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-10-20 18:13:56
周年慶持續開打，以周年慶化妝品特惠組聞名，在台北市東區擁有三個館的連鎖百貨，今（20）日也宣告加入戰局，台北三店忠孝館、復興館與敦化館周慶將於11月5日登場。董事長黃晴雯強調，回饋都是史上最大，再加上看好國人無法出國轉而國內消費，以及還有三倍券最後使用，因此有信心今年檔期目標能達108億元，年增1.6%。
遠東SOGO百貨董事長黃晴雯表示，今年最壞的谷底已過，受到疫情影響，上半年百貨業受到衝擊，但其實5月母親節檔期就能感覺到業績回溫，而遠東SOGO 8月業績則已經回到成長狀態。其中，復興館的精品7、8月成長3成，因此對於接下來要開打的周年慶檔期是十分有信心。台北三店忠孝館、復興館與敦化館周年慶將於11月5日至16日登場，今年首度加碼只要下載註冊SOGO APP，立即享有周年慶3000元的電子折價券，還有周年慶限定的買貴退差價、買貴奉送等。而在化妝品部分，首度指定彩妝、香水、香氛3000折300，最高回饋23%。化妝品保養品單櫃單日滿6000送800（可累贈）。其中忠孝館帶來買一分享一組合，主打比免稅店還要便宜。
國際精品部分，敦化館與復興館共同祭出精品促銷，史無前例滿20000送2000，最高回饋16%。遠東銀行加碼周慶期間兩館精品珠寶滿8萬元加贈800元電子商品券，滿150萬元加贈5000元SOGO電子商品券。3C家電鍋具寢飾部分，鍋具最高回饋33%、小家電按摩椅25%、大家電影音21%、3C 10%。黃晴雯指出，雖然全球掀起第二波疫情，但台灣控制得宜，還是很幸運能正常消費購物，尤其國人因為無法出國，轉而國內購物消費，再加上還有3成消費券未使用，想必是聰明的消費者想於周慶期間使用，因此看好今年周年慶檔期成績，預估全台7店12天周年慶檔期目標，業績可達108億元，年增1.6%。