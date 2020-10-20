開發權利金6.1億 新壽拿下南港轉運站BOT案優先議約權
開發權利金6.1億 新壽拿下南港轉運站BOT案優先議約權
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-10-20 18:33:34
台北市政府公告招商109年度「台北市南港轉運站興建營運移轉」公共投資案，並於今（20）日公告由新光人壽以開發權利金6.1億元取得最優申請人資格，將於完成議約後與主辦機關簽署「台北市南港轉運站興建營運移轉案投資契約」及「東站設定地上權契約」，預計規畫作為投資用不動產，興建高級商業複合轉運站大樓，以提高固定收益。
台北市公共運輸處說明，台北市自104年啟動東區門戶計畫，為南港地區投入多項重大公共建設，包含南港軟體園區、北部流行音樂中心及國家生技園區等，目前均陸續完工或完成招商，是北台灣近期最具有發展潛力的地區。因應衍生的旅客需求，公運處規畫透過BOT的方式引進民間資金新建南港轉運站，並規畫地上及地下連通方式結合台鐵、高鐵及捷運成為臺北市東區的轉運中心。南港轉運站興建營運移轉BOT案也已在19日完成甄審作業，公運處今日宣布，經評定由新光人壽為最優申請人，宏匯聯盟為次優申請人，將接續與新光人壽辦理議約作業，預定於114年完成啟用，提供國道城際運輸進駐使用。
公運處指出，這次最優申請人新光人壽是以保險業結合專業第三人國光客運公司的方式提出申請，透過新光集團在既有樓管事業的豐富實績，加上國光客運在國內多年經營國道客運及轉運站的經驗，將為南港地區打造優質轉運設施，並引入附屬事業的商業設施及辦公空間，帶動區域發展，吸引更多元的產業進駐，全案民間投資超過30億元、估計可創造總產值70億元以上，公運處將與新光人壽接續辦理議約，透過交通設施為東區的發展打下穩健的基石、儘速促成轉運樞紐的再升級。新光人壽這次取得台北市南港區南港段二小段972、973地號土地50年地上權，土地面積總計約1479坪，換算土地單價每坪約41萬元。新光人壽認為此案基地緊鄰南港車站，該站為高鐵、台鐵、捷運三鐵共構的車站，緊鄰忠孝東路，三面臨路。隨著台北市政府推行東區門戶計畫，陸續有國家會展中心、北部流行音樂中心等大型公共建設投入，此案預計規畫作為投資用不動產，興建高級商業複合轉運站大樓，以提高固定收益。