2020桃園媽祖昇天祭 食福宴21日開放訂購
記者李春台/桃園報導
calendar_today2020-10-20 19:32:49
即將於11月8日星期日在八德文昌公園旁廣場盛大登場的「2020桃園媽祖昇天祭」，今(20)日在八德區閩臺宮前廣場舉行記者會，會場提前展示活動當日食福宴桌菜，食福宴一桌10人，每桌原價4000元，優惠價2000元，用餐者每人還可獲得一張摸彩券。
媽祖和馬祖有宗教上的神聖淵源。相傳媽祖在馬祖昇天，馬祖人為感念媽祖普渡世間的精神，每年舉辦「媽祖昇天祭」活動。現今居住在桃園市的馬祖鄉親有5萬多人，遠遠超過連江縣的人數，成為馬祖人的第二故鄉，桃園市政府鄭文燦市長自104年、106年舉辦「媽祖昇天祭」及「馬祖文化美食節」；且因早期馬祖居民移居八德區人數頗眾，因此從107年起將「媽祖昇天祭」與「馬祖文化美食節」內涵結合，以「桃園媽祖昇天祭」的新面貌賡續辦理。八德區長邱瑞朝表示，記者會選在八德區閩臺宮舉行，一則彰顯祭祀媽祖的深意，二則彰顯閩臺宮在昇天祭祭典中的擔綱地位，祭典從閩臺宮迎媽祖揭起序幕，然後遶境到會場，這是深入民間的信仰文化傳承。三則適逢「觀光大使-閩臺宮號揭牌」，自10月18日到24日在閩臺宮展示，歡迎民眾前來參觀。
歡迎市民朋友一起來參加「2020桃園媽祖昇天祭」，活動自8時30分起觀賞神轎會香交流、祭祀大典、陣頭表演及在地才藝表演，同沐福佑，10時起逛美食市集，於現場排隊領券免費兌換馬祖美食，大飽口福。晚上6時30分起參加食福宴晚會，大啖包含繼光餅夾蛋、風味酒糟鰻魚、什錦鮮活炒魚麵、白酒蒜香鮮淡菜、碧綠芹香魚丸湯等10道馬祖風味菜色，以傳承馬祖美食與信仰的重要食福文化。
食福宴自21日中午12時起在B-Class平台開賣，當天除了享用道地馬祖風味餐之外，還能欣賞知名藝人許富凱、張秀卿、戴梅君、黃昺翔、艾克樂團聯袂精彩演唱，還有機車、65吋電視、氣炸鍋、除濕機、乾衣機、微波爐等摸彩大獎等你抱回家！詳情請上「咱的八塊厝」臉書粉絲專頁。