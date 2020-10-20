立委提議設萊豬專屬貨號 財政部：無增訂的必要
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-10-20 20:39:57
日前立法院財政委員會建議，我國將自明年元月1日起開放含萊克多巴胺的美豬，應增訂專屬貨號以示區別，也能保障國人安全。財政部關務署今（20）日會同行政院農業委員會、行政院經貿談判辦公室、行政院食品安全辦公室、經濟部國際貿易局及衛生福利部食品藥物管理署討論後，認為沒有增訂貨號的必要。
國貿局及經貿談判辦公室認為，萊劑係用於飼料添加物之動物用藥，我國未曾以殘留有動物用藥之肉品增列貨品號列之前例；查其他國家亦無此作法。我國主要貿易夥伴如美國、日本、韓國、澳洲、紐西蘭等，皆允許含萊劑豬肉進口，亦均未對含萊劑肉品增列貨號。另外，101年訂定牛肉萊劑殘留容許量時，未增訂含萊劑之牛肉產品貨品分類號列，含萊劑之豬肉產品及其內臟，亦不宜有差別性管理規定。
衛生福利部（下稱衛福部）已就萊劑訂定殘留容許量標準，豬肉產品於進口時，皆須向衛福部食品藥物管理署申請食品輸入查驗，經查驗合格者，海關始予以放行。因邊境機制一致，無增訂專屬貨品分類號列之必要。農委會動植物防疫檢疫局於邊境進行檢疫作業，係對疫病管制，針對含萊劑豬肉產品無另立專號之需要。