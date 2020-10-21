痛批陳時中掀起疫苗之亂 羅智強：唱歌擺爛正事不辦
新頭殼newtalk
calendar_today2020-10-21 08:00:00
公費流感疫苗50至64歲年齡層暫緩接種，行政院長蘇貞昌日前為此道歉，並稱可能是衛福部長陳時中示範打流感疫苖，造成有點像「爆桌」現象。陳時中今在立法院(20日)被媒體詢問，背黑鍋會不會覺得委屈？他笑說，「不會啊，這有什麼委屈」。對此，藍營市議員羅智強痛批，陳時中掀起疫苗之亂，只會唱歌擺爛、正事不辦。
受武漢肺炎影響，今年接種公費流感疫苗情形特別踴躍，衛福部緊急宣布17日起暫緩50到64歲無慢性病的成人接種，陳時中、蘇貞昌雙雙致歉。蘇貞昌今天赴立法院進行施政報告並備質詢，會前受訪時表示，高雄市長陳其邁、桃園市長鄭文燦已表達地方心聲，他會與地方保持密切聯繫。對此，羅智強稍早在臉書寫下，這次的疫苗之亂，陳時中的表現可以用32個字來形容:口罩要排、疫苗要搶；超前部署、超前不足；唱歌擺爛、荒唐本業；吊兒郎當、正事不辦，搞得民眾怨聲載道、無所適從。
羅智強說，我在跑地方行程時，一堆民眾向我抱怨疫苗之亂，有民眾就破口大罵：「陳時中是排隊部部長嗎？口罩要排、疫苗要排，更可惡的是，排的要死，還排不到。」還有民眾對我說：「陳時中去唱歌也沒關係，但也要顧好本業啊！防疫有功我們肯定，但他不能犯大頭病，正事不辦，吊兒郎當的。」陳時中，這些人民心聲，希望你聽的進去！新聞來源為Newtalk 新頭殼